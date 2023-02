La entrada del edificio de la Alcaldía de Medellín, ubicada en el sector La Alpujarra, amaneció diferente en la mañana de este jueves 9 de febrero.



Cientos de platos plásticos vacíos fueron dispuestos a lo largo de la entrada de este edificio como forma de protesta por el escándalo por la contratación en el programa Buen Comienzo, que atiende a la población infantil de la ciudad, y que salpica a la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo.

Agudelo, junto a otras dos personas, fueron imputadas esta semana por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contrato sin requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.



Las irregularidades en la contratación tienen que ver con dos contratos del programa Buen Comienzo, uno en la modalidad familiar y otro en el PAE, ambos firmados en el 2020 con la empresa Colombia Avanza, los cuales tuvieron un aparente sobre costo entre 35% y 50%.



Niñez con #PlatosVacíos: el resultado del mal manejo de #BuenComienzo en la administración de @QuinteroCalle. Que las sanciones lleguen y que en ellas resuene el mensaje, hoy y mañana: ningún gobernante está por encima de la ética y la ley. La ciudadanía cuida lo público. pic.twitter.com/drTQQaxZSL — Alejandro Álvarez V. (@Alejo_AlvarezV) February 9, 2023

"Estos son algunos de los miles de platos que quedaron vacíos en las mesas de las familias que no recibieron sus mercados por el mal manejo de los recursos de Buen Comienzo y el Programa de Alimentación Escolar", se lee en un volante que entregaron en el lugar.



Agregan, además, que los contratos que están siendo cuestionados superan los $2.000 millones, lo que afectó la alimentación de los niños más vulnerables de la ciudad.



Poco tiempo duró esta protesta en las afueras de la sede de la Alcaldía de Daniel Quintero, pues sobre las 10 a.m. ya los platos no estaban.

De acuerdo con los organizadores de la protesta, estos utensilios serán donados a un comedor comunitario de la ciudad.



Este lunes se reanudará la audiencia del caso, en el que se evaluará si a los imputados se les ordenará medida de aseguramiento.



