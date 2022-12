Las paredes del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) han sido testigas de la protesta pacífica que emprendió la comunidad académica ante la variación del -13% en el presupuesto de inversión para el 2023 asignado por la Alcaldía de Medellín.

“¿Dónde está el dinero para la educación? Quintero, responda”, “Si no luchamos se cierran las aulas” y “Profes tesos y mal pagos ¡Alcalde, valóranos!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron plasmados en el campus de Robledo.



Para llegar a este punto, contó Brandon García, representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la institución de educación superior, en el Concejo de la ciudad se radicó el Proyecto de Acuerdo 107 de 2022, por medio del cual se busca aprobar el presupuesto general del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el año 2023.



En dicho documento quedó plasmado que al ITM se le designaron $38 mil millones de inversión después de que en agosto manifestaran la necesidad de $53 mil millones y que desde la Secretaría de Hacienda les pidieran ajustarse a $40 mil millones.



“La Institución se reajustó, reacomodó un montón de proyectos de docencia, bienestar, mejoramiento de infraestructura tecnológica y lo bajó a 40 mil”, contó el representante.



Ante esta reducción, el 4 de noviembre y después de una Asamblea Multiestamentaria, se decidió entrar a un paro que se mantuvo pese a que el director de Sapiencia, Carlos Chaparro, reconociera que la base presupuestal mínima para el 2023 era de $44.000 millones más IPC más dos puntos.

Uno de los mensajes hechos en las paredes del ITM. Foto: Cortesía Brando Gracía

“El lunes de esta semana (21 de noviembre) el Alcalde en su Consejo de Gobierno le pregunta - al rector - la exigencia de los estudiantes, el rector defiende técnicamente que necesitamos 53.000 millones de pesos y el Alcalde se compromete a transferir los recursos” agregó García.



El anuncio fue transmitido en vivo y en directo por el canal local ‘Telemedellín’ donde, además, el mandatario les pidió a sus secretarios “apretarnos entre todos”.



“Yo quiero que le diga, señor rector, a nuestros estudiantes, que van a tener los 53.000 millones de pesos. Dejemos eso por escrito en el acta en este Consejo de Gobierno y presentémoslo al Concejo”, manifestó Quintero en televisión.



Por el compromiso y tras una reunión de la Asamblea Multiestamentaria, el paro se levantó.

El lío en el Concejo



Desde mediados de octubre rondan en la corporación unas dudas jurídicas frente a la radicación del proyecto de acuerdo para la vigencia fiscal 2023.



Conforme a lo establecido en el estatuto orgánico del presupuesto, el Alcalde tiene los primeros 10 días del mes para presentarlo, si no ocurre, como lo establece la norma, se debe decretar el presupuesto del año inmediatamente anterior.



Para el caso de Medellín, el 10 de octubre a las 8:11 p.m., a través del correo de una contratista de la Secretaría de Hacienda, se envió el proyecto de acuerdo del presupuesto y, al día siguiente, el secretario de Hacienda lo radicó de forma presencial.



Ante este panorama y el concepto entregado por el departamento jurídico del Concejo, los corporados dejan de ser los competentes para su discusión. Días después se conocen otros conceptos dicen que sí lo son.

En el Concejo no se ha realizado el primer debate del presupuesto para vigencia fiscal 2023 por las dudas jurídicas que hay.. Foto: Alcaldía de Medellín

Iván Darío Rivera Montoya, líder estudiantil, manifiesta que el anuncio carecería de fundamento si en el Sistema de Información Misional (SIMI) del Concejo no se consignaba la enmienda que lo avalara.



“Mientras ese proyecto que está en el Concejo no diga que se presentó una enmienda en la cual el presupuesto se pasa de los 38 a los 53, son palabras y un anuncio para salir al paso”, afirma Rivera.



García, quien es un poco más optimista, asegura que, aunque es muy importante la existencia de la enmienda, el solo pronunciamiento hecho por el Alcalde en el Consejo de Gobierno es “jurídicamente vinculante” y sería una herramienta para exigir su cumplimiento.



La enmienda apareció y fue radicada el 28 de noviembre a las 10:24 de la mañana. En ella, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, solicitaron modificar el agregado de inversión destinada al ITM y a la Agencia de Educación Superior de Medellín (Sapiencia).



En el documento está plasmado cómo, para cumplir con la promesa a los estudiantes, un proyecto de Sapiencia llamado ‘Ampliación del acceso y permanencia en la educación postsecundaria Sapiencia’ pasó de tener una inversión de 57.217.803.431 a 42.612.066.204 y los seis proyectos del ITM pasaron de tener un total de 38.394.262.773 a 53.000.000.000.



“Esa es la discusión, porque el Alcalde dice que en el proyecto que él presentó van a proponer una enmienda para llegar a los 53 mil millones de pesos, que está muy bien ese compromiso, pero es en realidad sólo y si nosotros le damos discusión al presupuesto cuando hay conceptos encontrados”, dice Simón Pérez, concejal de Medellín.



Para el corporado, la discusión sobre la mesa está en si ellos son o no los competentes para hacer el debate y votarlo, independientemente si el resultado es positivo o negativo.



“Si el Concejo niega el proyecto de presupuesto, lo discute, pero lo niega, la Ley establece que el Alcalde debe adoptar el presupuesto que presentó al Concejo para esa vigencia”, y agregó: “yo sigo estudiando porque hay elementos que nos hacen pensar, como este del ITM, si este presupuesto no se discute, no hay garantías de lo que el ITM conquistó en las calles, por ejemplo, pero no por culpa de nosotros sino por un limbo jurídico”.



Para el representante estudiantil los dos escenarios que se abren ante sus ojos, donde puede repetirse el presupuesto del 2022 ($44.000 millones) o se aprueba el presentado para el 2023 ($38.000 millones), en ambos se podría llegar a lo prometido para la institución.



“Por eso la importancia de la radicación de la enmienda. Independientemente de los dos escenarios, cualquiera de los dos, la Alcaldía, el próximo año, tendría que hacer una incorporación de adición de recursos” concluyó García.

Una política pública



Para evitar que estas discusiones presupuestales sigan terminando en malestares que convoquen a paros, se está proponiendo la creación de una política pública para las instituciones de educación superior adscrita a la Alcaldía de Medellín (ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia) donde, a través de un criterio técnico, se defina la inversión que año a año recibían.



Una de las propuestas va encaminada a la base del año anterior más el IPC o el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES).



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa