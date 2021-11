¿El turismo está afectando a los habitantes de la comuna 13?

En medio de las escalas eléctricas y el viaducto de paredes pintadas con grafitis, los habitantes de los barrios Plan del Che, las Independencias I, II y III de la comuna 13 de Medellín conviven entre los turistas.



El año pasado la pandemia menguó las visitas, pero ahora se estima que 2.600 personas llegan a la zona entre semana y los fines de semana aumenta entre 5.000 y 6.000, según los datos de las organizaciones turísticas. Algunos en redes sociales han comentado que se salió de las manos pero los habitantes tienen otra percepción.



“En lo normal no me afecta en nada. Algunos no lo dejan pasar a uno, se congestiona mucho la calle, pero es bueno que el barrio sea muy reconocido y el cambio que ha tenido. Además, ha mermado mucho la violencia y en vez de violencia, hay más turismo, más locales”, comenta una de las habitantes.



Visitar la zona tiene sus contrastes, pues los fines de semana el sendero grafitero o ‘tour grafitero’ tiene una gran cantidad de caminantes locales y extranjeros que se aglomeran en ciertas partes del recorrido.



Esto hace que sea, quizás, el sector más visitado de la ciudad en la actualidad. Incluso, algunos habitantes que se movilizan en moto se abren paso en medio del recorrido en el que también hay puestos de comidas, ventas de accesorios, camisetas, bebidas y licores.



Para Adriana María Restrepo, coordinadora de las Contadoras de Historias, que hacen recorridos en la zona y que cuenta con 150 personas que narran la historia de violencia y resiliencia de paz de la comuna 13, el turismo en vez de ser algo negativo, ha beneficiado a los barrios que rodean las escalas y el recorrido donde están los grafitis.



“La persona que se queja no creo que sea del territorio”, asegura. Y es que para ella, son más importantes los proyectos económicos, culturales y artísticos que hoy viven sus vecinos que algunas quejas que pueda haber por el creciente número de turistas.



“Antes había 50 guerrilleros y creían que todos éramos delincuentes, pero delincuencia hay en todo el país. Ahora este barrio es un proyecto de paz y convivencia. Es un proyecto donde nos agrupamos y trabajamos por los sueños que se tienen”, comenta.



El grafitour es una de las atracciones de esta zona. Foto: David Calle/EL TIEMPO

José Montoya, ha sido habitante toda la vida del sector y ha sido consiente del cambio que se empezó a generar desde la inauguración de las famosas escala eléctricas.



“Hay que entender algo y es que los cambios generan inconformidad en algunos y en estos momentos comuna 13 está pasando por un momento muy bonito y muy bello que es de transformación”, comenta.



Desde su experiencia como expresidente de la red de turismo de la comuna y hoy como empresario de venta de accesorios y su empresa Yo ando con Nando que hace recorridos en el barrio y en otras de la ciudad y Guatapé, es claro que debe haber una articulación entre los operadores de turismo y los diferentes guías.



“Hay que dejarles esto claro también a los que nos visitan, estamos ingresando aun barrio, a una zona en donde nos vamos a encontrar la cotidianidad de los barrios populares de la ciudad de Medellín. Es que esto no es solamente acá en la comuna 13, es que los barrios populares tienen el efecto similar desde la comuna 1 a la 16 donde a las 10-11 de la mañana los más jóvenes no se han bañado, no se han organizado y salen en pijama corta a comprar las arepas”, comenta.



Este es uno de los lugares para visitar: el helicóptero que recuerda la Operación Orión. Foto: Jaiver Nieto

Montoya dice que hay que tener en cuenta que esta zona de la comuna 13 no fue creada para el turismo sino que se fue convirtiendo en un experimento que hoy ha tenido éxito, pero que también pide del visitante externo un respeto a la hora de tomar fotos hacia los habitantes.



“Comuna 13 es un espacio abierto, en donde las personas pueden venir a parcharse a tomarse un fresco o una cerveza pero la recomendación inicial es venir con un guía, que conozca lo que pasó en la zona y luego siga viniendo las veces que quiera porque nos encantan que nos visiten”, agrega.



De la misma manera opina Jolver Alexis Duarte, líder comunitario de este territorio turístico, es consciente de la abundancia de visitantes.



“Claro, hay bulla que empieza a las 11 o 12 del día pero a las 6 o 7 (de la noche) ya hay descanso para los habitantes. Pero prefiero tenerla que tener ese miedo de salir a como era antes. Creo que vivimos una transformación que no nos esperábamos, porque una comuna que antes era de miedo ahora pasó a ser la más visitada y ha traído beneficios al territorio”, dice y pone como ejemplo a los jóvenes que antes no tenían empleo y no tenían ni el bachillerato completo, y hoy son guías.



Expansión

Para descongestionar el viaducto del grafitour hay varias iniciativas. Restrepo dice que se están terminando de construir unas escalas en callejones. Será nocturno y hay un artista pintando en los callejones dispuestos para esto.



Se trata del Sendero de Conexión II en la comuna 13, un proyecto de la Alcaldía de Medellín que beneficiará a los más de 14.000 habitantes de La Independencia y a los turistas que a diario visitan las escaleras eléctricas.



Se prevé que la entrega de estas obras, cuya inversión supera los 10.680 millones de pesos, sea en el segundo trimestre de 2022 y actualmente avanza en un 70 por ciento.

Las nuevas escalas que tendrá un gran componente artístico. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El gerente de la EDU, Wilder Echavarría Arango, asegura que con este nuevo sendero se generará un circuito de movilidad con nuevos espacios públicos para el disfrute ciudadano y que, además, ayudará a descongestionar y a ofrecer una movilidad segura para las personas que realizan el grafitour.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

