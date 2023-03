Hambre, inseguridad, pérdida de confianza en las instituciones y favorabilidad para encontrar empleo y emprender fueron los cuatro principales hallazgos que reveló la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2022, realizada por Medellín Cómo Vamos y que fue presentada en este viernes.



Según el estudio, que recopiló la opinión de 1.616 ciudadanos de las 16 comunas de la ciudad entre noviembre y enero pasado, el 24 por ciento de las personas reportaron que algún miembro de su hogar comió menos de 3 comidas al día en las últimas semanas porque no había suficientes alimentos.

Se trata de la cifra más alta en los últimos 17 años, es decir, desde que inició la medición en 2006. Incluso, desde 2020 el dato se ha mantenido por encima del 20 por ciento, situación que no se había presentado en los años anteriores.



Además, el 29 por ciento de los hogares con niños menores de 6 años reportaron que no comen las tres comidas diarias. Situación que es aún más crítica en la zona nororiental, en donde se presenta en el 40,3 por ciento de las familias.

Empleo no calma el hambre

La cifra concuerda con la más reciente encuesta de Pulso Social del Dane que para noviembre de 2022 registró que el 27,6 por ciento de los habitantes de Medellín metropolitana no consumieron tres o más alimentos en el día.



“La calidad de vida de los hogares es muy diferente y muy desigual. Tenemos historias que se ven afectadas por pandemia y que tienen una recuperación, pero también vemos un porcentaje alto que no logra recuperarse y que además no está recibiendo esos bienes públicos que se dan desde la administración para suplir las necesidades básicas”, explicó Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos.



Esas diferencias se evidencian, por ejemplo, en el hecho de que el 32 por ciento de las personas respondieron que es fácil encontrar trabajo en Medellín, con un aumento del 19 por ciento en comparación con 2021. Mientras que el 37 por ciento de los encuestados indicaron que en la ciudad es fácil emprender.



En contraste, el 29 por ciento de los ciudadanos señalaron que la situación económica de su hogar empeoró durante el año anterior. La cifra en prepandemia se ubicó en el 19 por ciento.



El alcalde Daniel Quintero atribuyó a la inflación el aumento en el porcentaje de personas que no comen las tres comidas al día en Medellín.



“Para los ciudadanos mercar hoy es más costoso, mercar vale el doble. La gasolina no para se subir. A las familias se les está haciendo muy difícil el tema de sobrevivir. En enero aumentan el salario, pero todo sube mes a mes y en noviembre no queda plata para nada. ¿Eso en qué se convierte? Una panela menos, una libra de carne menos o que hay que comprar menos arroz”, comentó el mandatario.



Para enero de 2023, el Dane reportó una inflación anual del 12,94 por ciento en Medellín, una cifra levemente inferior a la media nacional que fue del 13,25.



“Es cierto que el precio de los alimentos ha aumentado, pero para eso son las administraciones locales, para tener los programas que garanticen esa alimentación cuando tenemos condiciones cambiantes”, subrayó la directora Ospina.

Inseguridad y estado de vías

La percepción de seguridad, por su parte, es la más baja desde el 2018, con un 46 por ciento. Para los habitantes de Medellín la principal problemática es son los atracos callejeros (33 por ciento) y la drogadicción (28 por ciento).



Fue en El Poblado, Belén y Guayabal donde sus habitantes notaron una mayor inseguridad en el último año.



Según información de la Policía Nacional, en 2022 se denunciaron 28.326 hurtos a personas en Medellín, lo que significó un aumento de casi el 20 por ciento en los casos, en comparación con 2021, cuando se registraron 23.624 robos.



“Hace falta tener una política de seguridad, que no puede ser poner Robocops. Hay que hacer atención a la población más vulnerable y brindar acompañamiento a las familias que más necesitan del Estado”, opinó el concejal Daniel Duque sobre la seguridad.



Quintero aseguró que desde la administración distrital se está atacando los hurtos con contundencia "a pesar de que a veces nos traten de poner palos en la rueda", al hacer referencia a las críticas que ha recibido por el cerramiento de la Plaza de Botero.



Y a pesar de que en los últimos 3 años se han tapado más de 20.000 huecos en las vías de Medellín según la Alcaldía, apenas el 55 por ciento de los ciudadanos están satisfechos con el estado de las vías en sus barrios. Es la cifra más baja desde que se tiene registro.

Pérdida de confianza

Según los resultados de la encuesta, en Medellín se está deteriorando la imagen favorable de la mayoría de las instituciones púbicas —del orden nacional y local— como el Sena, Metro, Inder, Área Metropolitana, Ruta N, ICBF, Metrosalud, Telemedellín, las comisarías de Familia, la Policía Metropolitana y las inspecciones de policía.



Por ejemplo, Empresas Públicas pasó de una favorabilidad del 90 por ciento en 2019 al 72 por ciento el año anterior. Una variación similar tuvo Telemedellín, que pasó del 94 al 72 por ciento en cuatro años.



En el caso de EPM llama la atención de que hay un leve deterioro en la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos. En los servicios de agua y gas se registró una disminución del 9 por ciento entre 2019 y 2022, año en que se ubicaron en el 85 y 84 por ciento, respectivamente.



En cuanto a la percepción del alcalde Quintero, la confianza y la imagen favorable aumentaron levemente para el año anterior (del 34 al 37 por ciento y del 54 al 59 por ciento, respectivamente), pero estas mediciones se encuentran en los niveles más bajos de los últimos 17 años. El 46 por ciento de los encuestados opinó que Quintero ha hecho una buena gestión.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por Cifras y Conceptos y financiada por Medellín Cómo Vamos. Las preguntas se aplicaron entre el 22 de noviembre de 2022 y el 27 de enero de 2027 a 1.616 personas distribuidas en las 16 comunas. Los datos muestrales fueron calibrados a las estructuras poblacionales de zonas geográficas, comuna, sexo, grupos etarios y niveles socioeconómicos.



Su margen de error es del 4,1 por ciento para estimaciones al total de la población, con un nivel de confianza del 95 por ciento para fenómenos observados en la población con frecuencia mínima del 30 por ciento.





SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @SEBASCARVAJAL28