Desde hace 9 meses, cuando el Concejo Distrital aprobó las vigencias futuras por 319.000 millones de pesos, Medellín espera que se ejecuten las obras de mantenimiento y reparación de las institución educativas oficiales de la ciudad.



Aunque las labores ya arrancaron y ya se han entregado algunos espacios, el panorama todavía es crítico en la mayoría de los casos. Sin embargo, para la organización Medellín Cómo Vamos esta es apenas la punta del iceberg de una preocupante situación para la educación en la ciudad.

En el más reciente informe, titulado 'Medellín está perdiendo el año en educación' y que fue presentado este miércoles, la veeduría lanzó una alerta sobre las tasas de cobertura en todos los niveles, la deserción escolar y los resultados de las pruebas Saber 11 en comparación con otras ciudades del país.



Uno de los datos que más llama la atención es que solo 19 jóvenes de cada 100 niños que entraron a Transición alcanzaron el grado once, según datos del Sistema Integrado de Matrícula, recopilados por Medellín Cómo Vamos. Y apenas 9 de 100 alcanzan un tránsito inmediato a la educación superior.



"Estamos perdiendo a los niños en el sistema. ¿Qué pasa ? Si tenemos altas tasas de repitencia, si tenemos altas tasas de deserción, lo que implica es que no hay una continuidad. Eventualmente nos toca obtener unos programas muy fuertes en atraer a estos niños de nuevo al sistema con programas especiales que puedan ayudar a acelerar los procesos de aprendizaje", explicó Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos.

El mantenimiento de las instituciones educativas es una de las principales preocupaciones. Foto: Esneyder Gutiérrez

En efecto, estimaciones preliminares de las tasas de cobertura bruta en la educación pública para el 2022 evidencian una disminución para todos los niveles. Por ejemplo, las proyecciones muestran que, en primaria, se pasaría de una cobertura del 104,8 por ciento en 2021 a 83,7 por ciento en 2022.



Valga la pena mencionar que la tasa en este nivel de escolaridad viene disminuyendo desde 2012 y para la organización se trata de un comportamiento difícil de revertir.



Por otro lado, las cifras de cobertura neta para la educación media mostraron que solo un poco más la mitad de los jóvenes en edad de cursar los grados décimo y once asistieron a clases en 2021. La tasa fue del 54 por ciento y es el más alto desde 2018, sin embargo, aún no supera los niveles que tuvo la ciudad entre 2010 y 2017.

Medellín está perdiendo el año en educación. Las fallas en infraestructura educativa son solo la punta del iceberg.



En lo que tiene que ver con la tasa de estudiantes que repitieron el año, llama la atención que Medellín presentó en 2021 las cifras más altas en todos los niveles entre seis ciudades principales de Colombia: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.



La problemática es aún mayor en secundaria, en donde la tasa fue del 9,7 por ciento en la capital de Antioquia y en segundo lugar apareció Cali con el 6,8 por ciento para este nivel.



La directora Ospina explicó que normalmente secundaria es el nivel con mayor tasa, debido que los menores pueden empezar a trabajar y a tener otras prioridades diferentes al estudio.



"Pero sí llamamos la atención en que es mucho más alta (en Medellín) que en otras ciudades. Esa sí es una pregunta que hemos investigado para entender por qué termina siendo significativamente más alta en comparación a otras ciudades muy similares", aseguró la directora.

La repitencia se termina por ver reflejada en la tasa de deserción que para 2022 fue la más alta en los últimos 11 años para todos los niveles en Medellín. Precisamente, en secundaria se presentó la cifra más alta con un 5,9 por ciento, seguida por primera con un 4,4 por ciento.



"Hay muchas hipótesis —en cuanto a la deserción—. Muchos de esos niños puede desertar temporalmente, otros dicen que no quieren ir más al colegio o pueden estar presentando casos de maltrato. ¿Qué debemos hacer? Estar activos en que puedan continuar y que estén satisfechos con lo que están recibiendo, por eso el problema de la educación no son solo paredes", detalló Ospina.



Los más recientes resultados de las pruebas Saber 11 también mostraron un panorama inquietante. Medellín obtuvo un puntaje promedio global de 251,2 y se sigue manteniendo detrás de Barranquilla, Cali, Bogotá y Bucaramanga. La brecha con esta última ciudad, por ejemplo, es de 30 puntos.

La tendencia ha persistido desde 2018, cuando Barranquilla comenzó a superar a Medellín año tras año.



Pero al ahondar en los resultados, también llama la atención que el 50,4 por ciento de los estudiantes que realizaron la prueba el año anterior no tienen las competencias mínimas en matemáticas y el 38,4 por ciento, en lectura crítica.



“Si no somos capaces de mantener a los niños y jóvenes en el sistema educativo y además a los pocos que tenemos no les estamos desarrollando esas competencias necesarias, en razonamiento cuantitativo y lectura crítica, no estamos cumpliendo la tarea”, alertó la directora.

El alcalde Daniel Quintero durante una visita a una institución educativa. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Al conocer los resultados del informe, el concejal Simón Pérez manifestó que "es preocupante, porque refleja que la educación perdió el año. La educación pública no está generando movilidad social. Por el contrario, el hecho de que se abra la brecha, hace que la competencia en el mercado sea desigual para los estratos más bajos".



El corporado alertó que la inversión de la ciudad en formación de maestros "no es digna de una política pública" y que los recursos para la jornada única "es sumamente baja". A eso se suman los problemas en salud mental de niños y niñas de las instituciones educativas de la ciudad.



"Me preocupa que los jóvenes no vean un camino prometedor en la educación y sí lo vean en las bandas delincuenciales. El llamado es a cambiar ese mapa que muestra Medellín Cómo Vamos y que los jóvenes vean el futuro en la institucionalidad", puntualizó Pérez.



EL TIEMPO contactó a la alcaldía de Medellín para conocer un pronunciamiento frente a los resultados del informe pero hasta el momento no ha habido respuesta.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com