Como lo hace cada año, Medellín Cómo Vamos (MCV) presentó su Informe de Calidad de Vida, el cual evidencia los avances, desafíos y oportunidades que ha tenido la capital de Antioquia en lo económico, lo social y lo ambiental, entre otros aspectos.



El informe presentado este lunes 25 de julio data de los aspectos de calidad de vida en Medellín en 2021 y los compara con 2020 y 2019, años de pandemia y pre-pandemia respectivamente.

En el índice de pobreza monetaria y pobreza extrema, el informe arrojó que "aunque Medellín y su área metropolitana (A.M) en 2021 "fue la ciudad entre las principales de Colombia que registró el menor porcentaje de pobreza y pobreza extrema, fue la que menos disminuyó la proporción de personas en esta situación".



Las cifras indican que la pobreza monetaria en el distrito estuvo en 27.6 % versus 32.9% del 2020 y 24.4 % del 2019.



De otro lado, el 5,1% de los paisas vive en pobreza extrema, mientras que el año pasado el porcentaje estaba en 9,1 % y en 2019 fue de 3,7 %.



"En 2021, el empleo informal, el bajo logro educativo y el rezago escolar fueron las principales razones de la pobreza medida más allá de los ingresos en Medellín", dice el informe.



En educación, MCV encontró que, de los jóvenes que en el 2021 de acuerdo a su edad deberían estar en décimo y once, solo la mitad lo estaban, mientras que en primaria y secundaria más del 80% se encontraban matriculados.



Asimismo, a pesar de los esfuerzos en matrícula cero, el 51% de quienes se gradúan no hace un tránsito inmediato a educación superior.



"En 2021 solo la mitad de los jóvenes con la edad para estar en décimo y once estaban matriculados, lo cual dificulta el acceso a empleo y por lo tanto a mayores ingresos", indica la entidad.



Precisamente, en cuanto a empleo, si bien Medellín ha tenido avances importantes pasando de una tasa de desempleo de 17,7 % en enero de ese año a 12,2 en diciembre, los jóvenes continúan siendo el grupo poblacional con mayores niveles de desempleo, especialmente las mujeres.



El desempleo juvenil pasó de 26,6 % a 18,7 en ese mismo periodo de tiempo.



Una de las alertas que lanza MCV es la atención a la primera infancia, advirtiendo que "en 2021 se registró la mayor proporción de bajo peso al nacer en los últimos 8 años, aún no se recupera el óptimo del promedio de atención médica a las mujeres en embarazo y continúan disminuyendo las coberturas en vacunación para menores de un año, lo que pone en riesgo avances en materia prevención de enfermedades".



Referente a seguridad, el año pasado Medellin tuvo las cifras más altas de denuncias por maltrato entre familiares, agresiones sexuales y maltrato de pareja de los últimos seis años.



Asimismo, la capital de Antioquia es la ciudad principal del país donde más se ha deteriorado la sensación de seguridad en las noches (pasó del 14 al 38 %).



"El número de personas que reportan ser víctimas de algún delito viene creciendo desde el 2019. Adicionalmente, hay diferencias marcadas por sexo: una de cada tres mujeres reportó no salir de noche porque se sentía insegura en 2021", dice el informe.



En cuanto a los recursos, el ICV indica que el distrito aún tiene dificultades para abandonar la dependencia de recursos de EPM, así como de recursos de transferencias de la nación. "En promedio en los últimos 3 años Medellín solo logra obtener el 25,5% de los ingresos vía impuestos, a pesar de que la meta al 2030 es del 31%", dice MCV.



