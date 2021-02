Medellín Cómo Vamos entregó informe local sobre la primera infancia

El programa Medellín Cómo Vamos dio a conocer este jueves el informe ‘¿Cuáles son los retos de la primera infancia en Medellín?’, durante un conversatorio virtual, en el que varios actores de la temática dieron su punto de vista sobre los resultados.



En el conversatorio intervinieron Azucena Restrepo, presidenta de Proantioquia, Nataly Vélez, concejala de Medellín, Raquel Bernal, vicerrectora académica de las Universidad de los Andes y Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos. En representación de la Alcaldía hizo presencia Vivian Puerta, directora general de Buen Comienzo.

De acuerdo con los resultados presentados, Medellín pasó de tener 192.103 menores de edad de cero a cinco años en el año 2009, a tener 176.282 niños y niñas de esas edades en 2019, lo que hace que Medellín tenga, tanto en porcentaje como en términos absolutos, la menor población de este rango etario, si se le compara con Bogotá y Cali.



El informe indicó que esa tendencia a la reducción en la participación de la primera infancia en la población de la ciudad es consecuencia de una reducción de las tasas de natalidad.



Otro de los datos que reveló el informe es que durante el 2019, de 176.282 niños y niñas de cero a cinco años, 102.954 eran población vulnerable (Sisbén).



Otro dato es que pese a que la meta de porcentaje de nacidos vivos, con cuatro controles prenatales o más, en Medellín es del 98 por ciento, el índice que registró ese año fue del 91,7 por ciento.



Una de las conclusiones de este componente es que aunque los indicadores correspondientes a mortalidad neonatal, perinatal e infantil disminuyeron en el periodo 2016-2019, persisten retos en cuanto a mortalidad materna.



El documento muestra que las coberturas en las vacunas pentavalente, antipolio y triple viral descendieron entre 2016 y 2019, no obstante, la vacuna antituberculosa superó el 100 por ciento de cobertura en los cuatro años.



Pero un dato relevante fue el que se dio en términos de salud pública, relacionada con la calidad del aire de la capital antioqueña.



"Las enfermedades de tipo respiratorio son preponderantes en indicadores de morbilidad y mortalidad de la primera infancia, esto se asocia posiblemente a la vulnerabilidad de los niños y niñas ante los episodios de contaminación atmosférica en el valle de Aburrá", indica el informe.



En cuanto al componente de nutrición, el documento señala que en 2019, uno de cada cuatro niños menor de seis años en Medellín estuvo en riesgo de padecer desnutrición crónica.



Una de las falencias es que la ciudad no cuenta con datos de lactancia materna exclusiva que permita tomar decisiones de política pública al respecto.



En el periodo 2016-2019, la proporción de niños y niñas entre 0 y 2 años con doble carga de malnutrición, es decir, desnutrición crónica y obesidad, aumentó, pasando de 8,2 por ciento a 9 por ciento.



En cuanto al programa Buen Comienzo, en el 2019 aumentaron los días y semanas

en las cuatro modalidades de atención, en relación con 2016. La cobertura más alta del programa desde su creación fue registrada en 2019, con 81,8 por ciento.



Finalmente, el informe menciona que tanto la cobertura neta como la bruta en educación inicial (prejardín y jardín) aumentaron en el periodo 2016-2019, pasando de 78,1 por ciento a 86,3 por ciento y de 72 por ciento a 83,4 por ciento, respectivamente.



"Para 2020, es importante discutir los posibles efectos a partir de la no asistencia

a centros de educación formal presencial. Según expertos, la pandemia podría

ocasionar un incremento del 5 por ciento en la proporción de niños que se encuentran por debajo del nivel mínimo de proficiencia en cuanto a desarrollo cognitivo", señala el documento.

Los retos

De acuerdo con el informe, uno de los retos que tiene la ciudad es generar estrategias que mitiguen los efectos de la interrupción del proceso educativo de los niños y niñas más vulnerables a causa de la pandemia, además otro de los temas a trabajar de que se garantice la prestación ininterrumpida del programa Buen Comienzo.



Y es que según una investigación hecha con datos de Buen Comienzo en 2018, los niños y niñas que tuvieron mayor días en la atención integral, obtuvieron mejores desempeños en áreas cognitivas y comunicativas.



Según Medellín Cómo Vamos, otro de los retos es consolidar información de ciudad correspondiente a lactancia materna exclusiva, de modo que permita formular políticas de manera focalizada que promuevan esta práctica para las madres gestantes y lactantes.



El cuarto reto tiene que ver con asegurar la captura de información relacionada con tamizajes nutricionales, con el objetivo de realizar seguimiento y control oportuno a los niños y niñas que así lo requieran, asegurando las mejoras continuas en los sistemas de información.



Por último, el informe muestra la necesidad de "garantizar que los mecanismos de gobernanza ampliada (Comité Consultivo), que se establecieron como parte del funcionamiento del Programa Buen Comienzo tengan continuidad".



MEDELLÍN

