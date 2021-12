Este sábado, 18 de diciembre, se realizará una nueva jornada de ‘Medellín Despierta’ en la que por lo menos 20 centros y corredores comerciales estarán abiertos hasta la medianoche.



La actividad, además, contará con una toma artística y cultural sobre el corredor de La Playa (carrera 42 con calle 52) en donde músicos y colectivos tendrán escenarios al aire libre para toda la ciudadanía.



El Parcero del Popular 8, La Orquesta el Son Azul (de la Secretaría de Movilidad) y la Corporación Artística y Cultural Colectivo Teatral Infusión serán algunos de los encargados de llevar la música y la diversión en “Medellín Despierta”.



“Además, desde la Secretaría de Cultura Ciudadana tenemos una programación muy variada. Tenemos el Festival de Cuerdas y Acordeones, con casas de Cultura nos articulamos con esta jornada para que los ciudadanos puedan disfrutar de este espacio”, dijo Alexis Mejía, subsecretario de Arte y Cultura.



También se incluye a la jornada el corredor de la avenida libertadores de América ‘La avenida 70 sur y norte’ y el barrio Manila Corredor Comercial, donde la Secretaría de Desarrollo Económico y el Inder tendrán puesta en escena.



A la iniciativa se ha unido el Territorio Comercial del sector de Guayaquil, que hace parte de la estrategia ‘Centro Abierto Domingo a Domingo’. A esto, se suman los locales de las “Zonas Seguras” en cuatro corredores viales y peatonales del sector (Carabobo, Maturín, Junín y Bolívar).



Varios centros comerciales estarán abiertos hasta la medianoche. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Para garantizar el buen desarrollo de esta jornada, la Secretaría de Seguridad y Convivencia asumió la coordinación del Puesto de Mando Unificado desde las instalaciones del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad.



“Recordemos que en la ciudad ya tenemos 2.200 uniformados de la Policía Metropolitana, incluyendo un componente de Unipol participando en la vigilancia y control. Tenemos prioridad para el Centro de Medellín e invitamos a los ciudadanos a disfrutar de las compras en los corredores y Zonas Seguras. Todo está listo para que esta jornada transcurra en tranquilidad”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa.



Bares y discotecas con horarios extendidos

Desde hoy, miércoles 15 de diciembre, Medellín comienza a aplicar el plan piloto a través del cual los establecimientos nocturnos de alta mixtura podrán estar abiertos al público hasta las 6 am, de lunes a domingo, hasta el próximo 15 de enero de 2022.



Este plan aplica para todos los bares y discotecas de alta mixtura, según el Plan de Ordenamiento Territorial, en sectores como el Parque Lleras, Provenza, La 70, Castilla, Manrique y Buenos Aires, entre otros, independientemente de si hacen parte o no del programa Medellín Convive la Noche de la Administración Municipal.



"Con la empatía que siempre tuvimos para reactivar la economía y de la mano todos los comerciantes tomamos la decisión de extender el horario hasta las 6 de la mañana, del 15 diciembre al 15 de enero, en coherencia para que puedan recuperar empleos, seguir estimulando toda la demanda para proteger la oferta y recuperar ingresos que sin duda son fundamentales para la reactivación económica la ciudad", expresó el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias.



Para los establecimientos de media mixtura, que sí hagan parte del programa Medellín Convive la Noche, regirá la extensión en dos horas, es decir que su horario de cierre ya no será a las 12:00 de la noche sino a las 2 am, de acuerdo con el Decreto 1070 de 2021, y esto será de manera indefinida. Los establecimientos de baja mixtura continuarán con su horario de cierre a las 12 de la noche.



MEDELLÍN

