En Medellín el año 2023 inició con la muerte violenta de cinco personas, todo de ellos hombres, entre los 19 y 40 años.

El primer caso, según reportaron las autoridades, se presentó hacia las 3:22 de la madrugada del domingo en el barrio Fuente Clara (Robledo) y la víctima fue identificada como Mateo García Durango. Presentaba una herida ocasionada por arma cortopunzante.



Este joven de 19 años, dicen el reporte oficial, se encontraba departiendo con varias personas cuando se presentó una riña en la que resultó lesionado de gravedad. Como presunto responsable de lo ocurrido, se presentó ante las autoridades un joven de 28 años.



Una hora después, a las 4:03 de la mañana, pero en el barrio Progreso N° 2, en la comuna Doce de Octubre, se realizó la inspección técnica al cadáver de Darwim Estiven Vásquez Gómez, de 20 años. El joven perdió la vida por una herida ocasionada por un arma de fuego de menor letalidad. En el hecho resultó lesionado otro joven de 23 años.



Hacia las 7:50 de la mañana fue reportado el hallazgo de un cuerpo en el barrio Las Granjas, Manrique (comuna 3). Se trataba de un hombre no identificado de entre los 35 y 40 años, tez trigueña, contextura delgada, 1.60 metros de estatura aproximadamente y cabello negro. La víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante.



A las 9:09 de la mañana, de nuevo en Robledo (comuna 7), más exactamente en el barrio Universidad Nacional, se realizó el levantamiento de otro hombre no identificado que presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego y una por arma blanca.



La víctima, de entre 25 y 30 años, vestía camibuso azul, sudadera negra con rayas blancas, tenis y gorra negra.



La jornada violenta terminó a las 10:37 de la noche en el barrio Enciso donde asesinaron a un funcionario del Inpec. Fue identificado como Jonathan Estiven Osorio Trujillo, de 28 años y, según las autoridades, habría sido atacado en hecho de intolerancia.



"Según labores de campo, al parecer la víctima habría golpeado una moto con su vehículo por accidente, razón por la cual sería agredido por quien fuese el conductor de la motocicleta", dice el reporte.



Por información que permita esclarecer los hechos y capturar a los responsables, las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta $100 millones.



MEDELLÍN

