La comuna 13 de Medellín (San Javier), una zona marcada por la violencia, pero también por la resiliencia, fue el escenario en el que este 22 de diciembre marcharon varias personas para anunciar un cese al fuego por parte de los grupos armados que delinquen en esta zona para no empañar la celebración decembrina.



No solo eso, también expresaron su interés para acogerse a la ‘paz total’ anunciada por el Gobierno Nacional, noticia que fue celebrada por algunos líderes del sector, pero tomado con cautela por otros.

Jey Puerta, edil de la comuna 13, quien participó de esta jornada como garante para la comunidad, junto con otros líderes del sector, opinó que hay optimismo en la comunidad para que este interés se materialice en hechos y haya paz en esta zona del occidente de la capital antioqueña.



“Nos informaron de la marcha pacífica por la ‘paz total’ y ellos (las estructuras criminales) querían que los líderes barriales apoyáramos esta marcha, la cuál fue muy bonita y nos puso muy contentos porque es la posibilidad de acabar mucho del monopolio que tienen los grupos armados”, contó el edil.



Indicó, que, además de la marcha, se conformó una mesa para tratar varios temas que tienen inconforme a la comunidad, como lo son los cobros a negocios (vacunas), a quienes quieren construir y hasta para resolver peleas entre familias.



Aunque es pronto para celebrar, Puerta celebró la disposición de estos grupos para avanzar hacia una paz, algo que no se veía hacía años en el sector.



Menos optimista y más cauto se mostró James Zuluaga, director del Comité Nacional de Derechos Humanos de la comuna 13, quien manifestó que la realidad en cuanto a orden público que hay en San Javier dista mucho de una voluntad de paz.



Según Zuluaga, el homicidio está disparado en el sector, así como las ‘vacunas’ y el desplazamiento forzado.



“Ellos piensan que les van a dar los mismos beneficios que a los paramilitares, pero hay que ir mirando cómo avanza este proceso, porque no todos los grupos de la comuna quieren participar en este. A nosotros como comité nos parece ilógico que hablen de paz cuando en el último mes el homicidio aumentó el 90 %, en extorsión comenzaron a cobrar dizque ‘cuota navideña’, lo que hizo que muchos que no tenían cómo pagar tuvieron que cerrar y hasta irse del barrio, lo que aumentó el desplazamiento”, expresó el defensor de los DD. HH.



Añadió que desde el Comité están dispuestos a apoyar esta acción de cese al fuego siempre y cuando haya acciones de paz que muestren una verdadera voluntad de cambio, tales como respetar la vida, dejar de extorsionar a las personas y dejar de vender vicio en la zona, algo que está disparado.



“Este grupo que anunció querer ser parte del acuerdo de paz es el que maneja el 70 % de las plazas de vicio, entonces se requiere que haya gestos de voluntad”, agregó Zuluaga.



Agregó que este grupo al margen de la ley son los llamados ‘Pesebreros’, quienes también tienen injerencia en otras zonas de la ciudad como Laureles, Belén y Robledo.



En lo que va del año, cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) indican que en San Javier van 29 homicidios, 11 casos menos que los reportados en el mismo periodo de tiempo del 2021, lo que representa un aumento del 61 por ciento.



Esto la convierte en la cuarta zona con más muertes violentas en la ciudad detrás de la Candelaria (74), Robledo (34) y Aranjuez (32).



