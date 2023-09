Por sorpresa le tomó al alcalde de Envigado, Braulio Espinosa el anuncio del Ministro de Transporte, Wiliam Camargo, sobre que este municipio del área metropolitana de Medellín sería uno de los pilotos para aplicar el cobro del pasaje del transporte público en los servicios.





"Bogotá, Medellín, Bucaramanga a pesar de su reto con el transporte, Cali y ciudades pequeñas como Envigado", dijo el ministro en una entrevista con CM& noticias.



Camargo explicó cómo sería esos cobros.



"Como es un mecanismo de pago que está asociado a la estructura tarifaria es básicamente cambiar la forma de cómo ese pago se hace de manera cotidiana(...) ese recaudo es por vivienda, oficina o predio y eso en la práctica lo que implica es un ejercicio rigoroso de cómo asigna el estado, en ese caso desde le ministerio con apoyo de las entidades territoriales, el costo a cada predio para que sea eficiente, equitativo en material de las necesidades que ese predio tenga", explicó.

Este anunció no cayó muy bien en municipios como Envigado.



Su alcalde, escribió en su cuenta de Twitter: "No entiendo porque mencionan en esa prueba piloto a Envigado, me parece algo improvisado y que no compartimos desde nuestra administración".

Desde la empresa Metro, indican que no tienen un pronunciamiento tras este nuevo detalle de que Envigado y Medellín serían pilotos, sin embargo, cuando se conoció la propuesta incial indicaron que, "la Empresa reconoce la importancia de buscar mecanismos que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad al largo plazo de las empresas de transporte público en Colombia y a favorecer a las usuarios. En el momento que tengamos más detalles de la propuesta podríamos dar un concepto basado en nuestros análisis técnicos".





