CNE indaga si campaña de Juan Carlos Upegui se financió con recursos públicos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar para determinar si la campaña a la Alcaldía del entonces candidato -y hoy concejal de Medellín- Juan Carlos Upegui recibió recursos públicos.



La investigación se da por una serie de denuncias ciudadanas, en las que se indica que Upegui recibió apoyo económico de contratistas y servidores públicos de la Alcaldía de Medellín, lo que significaría que estos serían recursos públicos.

Entre las personas que aparecen como donantes de la campaña, está Diana Osorio, prima de Upegui y esposa del exalcalde Daniel Quintero; Laura Upegui, hermana del hoy concejal y quien también trabajó en la alcaldía; y Juan Pablo Ramírez, uno de los directivos del partido Independientes, quien también fue Secretario de varias dependencias en la Alcaldía.



En total, son 13 las personas que aparecen en el radicado de la CNE, a quienes se investigará sobre si hicieron aportes a la campaña Upegui, de cuánto fue el aporte y se les solicitará los correspondientes soportes de dichos aportes, que superarían los $1.000 millones de pesos.



En mitad de la campaña denunciamos a @JuanCaUpeguiV por utilizar recursos públicos para financiar su estrategia digital. Hoy el @CNE_COLOMBIA abre indagatoria por este caso. El cerco a los ladrones de la pasada administración se cierra. pic.twitter.com/AyeM35xXSb — David Toledo (@DavidToledoOsp) February 19, 2024

También se indaga si un contrato interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellin y la Universidad Nacional se utilizó en beneficio del entonces candidato Upegui.



Es importante recordar que, por este mismo contrato, la Procuraduría abrió una indagación preliminar en 2023 a funcionarios de la Alcaldía de Medellín.



Además de estas polémicas sobre la financiación de la campaña de Upegui, se suma una polémica declaración de este en Noticias Caracol antes de las elecciones del 29 de octubre, quien dio a entender que contratistas de la Alcaldía Quintero sí aportaron a su campaña.



“Muchos contratistas tienen otros trabajos, lo que tiene la restricción es que no haya superado un monto de recibir, por ejemplo, esos recursos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es la evaluación y los donantes que, por ejemplo, no cumplan las condiciones, obviamente se les devuelven los recursos. Esa, de alguna forma, solicitud que se hizo a nuestra campaña es muy importante porque nos sirve para corregir lo que haya que corregir y vamos a tener toda la transparencia para que todos nuestros recursos sean, por supuesto, regulares, correctos”, dijo Upegui.



Y agregó: “Estamos sacando los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación porque sabemos que, si más del 50 % de sus ingresos el año pasado provienen de recursos públicos, no lo pueden hacer. Estamos obviamente saneando todas las campañas”.



En dichos comicios del 29 de octubre del 2023, Upegui quedó en segundo lugar logrando 90,460 votos, equivalente al 10.07% del total de votos emitidos. Esto le permitió una curul en el Concejo de Medellín por el estatuto de oposición.



