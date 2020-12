La mujer que dirigirá a la Universidad Eafit desde enero

El 12 de enero será un día en el que la Universidad Eafit comenzará una nueva etapa con la llegada de Claudia Restrepo como su rectora.



Es la primera mujer que dirigirá este claustro universitario, uno de los más grandes de Antioquia y para ella es todo un honor, teniendo en cuenta que no solo llega por su experiencia como administradora sino porque rompe paradigmas.

Actualmente adelanta el Doctorado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es magíster en Estudios Avanzados de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid; especialista en Estudios Políticos, con énfasis en geopolítica, de la Universidad Eafit; y administradora de negocios de la misma universidad.



¿Qué significa para usted ser la primera mujer rectora?

Yo creo que lo primero es que siento una profunda responsabilidad por muchas razones. Primero, porque es mi casa, es una universidad donde yo he ejercido como estudiante, como líder estudiantil, profesora, egresada de especializaciones. Entonces, siento una profunda responsabilidad con esto.



El ser mujer y entenderme como la primera mujer rectora de la universidad también genera todavía más compromiso no solo desde mi visual gerencial sino también desde mil rol como mujer. Yo siempre he dicho que las mujeres que hemos tenido educación liberal, y hemos tenido la oportunidad de tener esta formación, se nos olvida que no todas y que no siempre es así de fácil. Se nos puede olvidar, también, que hay barreras.



Es muy curioso: se nos dificulta a veces identificar las barreras que tenemos las mujeres para llegar a lugares de poder y a lugares donde se toman decisiones. De alguna manera, me siento orgullosa de ser muestra que se pueden romper techos de cristal, inclusive yo misma los puedo tener.



Y a la vez con mucho compromiso de mostrar, de ser un ejemplo para muchas otras mujeres que sienten que pueden llegar a lugares en donde se toman decisiones, sobre todo digo eso: ser una líder mujer es fundamentalmente estar en lugares en donde podemos tomar decisiones. No se trata de otra cosa.



Esta es una sociedad en la que todos los días tenemos que tomar decisiones para transformarlas, decisiones en educación, en política, en gerencia, en la medicina y que en esos lugares de tomas de decisiones las mujeres podamos tener roles significativos y creo que es un avance para la sociedad en general porque tiene una mirada más diversa, tiene un mirada más amplia porque a veces a nosotros se nos olvida que hace 40 años las mujeres teníamos muchas limitantes para acceder a la educación superior; o sea, no estamos hablando de un siglo ni siquiera, estamos hablando de hace 40-50 años, en el momento en que yo nací, yo tengo 45 años y las mujeres tenían muchos limitantes para acceder a la educación superior; entonces pensar que puedo estar en la cabeza de un lugar en donde se toman decisiones para la educación superior de los jóvenes, de mujeres y de hombres, me parece que es un mensaje de amplitud de pensamiento, de posibilidades de diversidad, de posibilidades de ver que cada uno de nosotros tiene algo distinto que aportar, entonces es como una suma entre orgullo y responsabilidad por ser parte de esa transformación.

Muchos la recordamos cuando fue gerente del metro, ¿qué recuerda? ¿Qué experiencia le dejó? Y me imagino que esa experiencia en el metro le va servir mucho para liderar una universidad tan grade como esta…

El metro es una empresa preciosa. Es una empresa con un talento humano impresionante y es una empresa con un poder de trasformación de ciudad muy grande. Entonces para mí fue un cierre muy bonito para mi vida en lo público porque digamos, de alguna manera, ese fue el último rol que yo ejercí en el mundo de lo público y tuve unos aprendizajes.



Liderar un proyecto como el tranvía, que fue uno de los temas esenciales que me correspondió en ese momento, que era emprender un momento que además para el tranvía era difícil porque teníamos unos problemas de obra, algunos problemas de lentitud en el proyecto. Debo decir que ese escenario me afinó muchísimo, me agudizó en el mundo del cómo materializar proyectos y cómo trabajar con un equipo humano muy bonito.



El tema de la cultura, todo el proyecto educativo y cultural fue muy potente. Entonces, yo recuerdo mucho al metro sobre todo por ser una conjunción entre mi vida de lo privado y lo público porque yo me he movido entre lo público y lo privado.



Yo me formé en una universidad que no te forma para trabajar en lo público. Me gradué de administradora de negocios en un momento en el que Eaift no tenía ciencias políticas, en donde la gestión pública no era parte de nuestra agenda ni de lo que nosotros aprendíamos. Trabajé en lo privado en mis primeros años de vida laboral, 6-8 años, y después a entrar a lo público, que es una experiencia tan distinta.



Para mí el metro fue como una fusión, fue como un pase entre lo privado y lo público, porque es una entidad pública pero con muchos elementos de gestión privada y eso creo que me permitió tener una mirada que en Comfama también fue muy importante porque Comfama tiene impacto público con gestión privada y creo que eso enriqueció mucho mi visón actual, que es una visión mucho más integral desde la perspectiva de lo púbico-privado y desde las empresas como bien público y las empresas como impacto a la construcción de la sociedad, y yo creo que eso será esencial en la gestión de la universidad.



Restrepo tiene experiencia de 20 años en diseño y gerencia de programas y proyectos de alcance social, especialmente relacionados con educación, cultura, ciudadanía y hábitat. ​ Foto: Cortesía Universidad Eafit

Ya que mencionó a Comfama, ¿qué tal ha sido su paso ahí como responsable de personas y familia, y me imagino que va a extrañar mucho su lugar de trabajo y sus compañeros?

Sí. Comfama es una empresa extraordinaria. Cando me retiré de lo público, mi plan era dedicarme a la consultoría porque yo, muchas veces, cuando he estado afuera, me he dicado a trabajar proyectos educativos y culturales y de sostenibilidad. Inclusive hice parte de la Fundación La Network, que es ese centro de pensamiento de ciudades sostenibles. Digamos que en Comfama empecé el primer año como consultora haciendo todo el proyecto de transformación educativa de la caja.



O sea, cómo consolidar las capacidades educativas y luego me enamoré profundamente de la caja y ya me tocó todo el proceso de transformación de las capacidades en general, las capacidades allí son educación y cultura, empleo-emprendimiento, viajes-recreación, hábitat-servicios financieros y ese es el rol más bonito que tiene la caja porque es como donde está el corazón dela operación de la misma y es una organización a la que quiero profundamente, es una organización muy sui generis.



Las cajas de compensación son supremamente raras porque el reto es cómo lograr que una organización tenga impacto púbico con recursos además de las empresas. Vivir Comfama en la pandemia fue tal vez una de las cosas más impresionantes porque era entender para qué sirve una caja de compensación donde nos tocó desarrollar los subsidios de desempleo, desarrollar mentoría para el empleo, acompañar a las familias desde su salud mental y salud física, abordar un proceso como era la pandemia.



Mi trabajo era bien profundo y la pandemia nos dio una perspectiva súper distinta para entender para qué sirve la solidaridad y los principios de la compensación en el país y creo que fue una experiencia inolvidable.

Está haciendo el doctorado en filosofía en la UPB, ¿cómo va eso? Y sé qué es complejo explicar en pocos minutos, pero ¿de qué es su tesis?

Yo estudié administración y luego hice una especialización en estudios geopolíticos en Eafit. Pero después, entre mis ires y venires, hice mi maestría en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, ahí estuve un año estudiando y luego me tomé un año, un poco más, haciendo mi tesis y esa la hice sobre ética narrativa, un poco una aproximación a la ética a través de la narración que somos las personas, un poco de interpretativa, un poco de hermenéutica. No la ética de los blancos ni de los negros sino desde los contextos, y lo dejé así.



Iba a seguir con el doctorado pero mi vida cambió un poco con la enfermedad y el fallecimiento del esposo, mi regreso a lo público, que no lo tenía previsto pero que en medio estaba con Diego (su esposo) en ese rol y estando en Comfama, en un momento en que estaba tan inmersa en el trabajo, siempre vuelvo a la academia y estaba dando clase, había tenido que renunciar a dar clases porque no me daban los horarios, llegaba tarde y no era capaz. Y me empieza otra vez a jalar la necesidad de estudiar, o sea que yo tengo que estar dando clases o estudiando, eso es una necesidad vital. Siempre he estado así. Porque dar clases es una manera de estudiar.



Yo había intentado el doctorado de humanidades pero, para ese momento, no había homologado mi tesis de la maestría de España y luego lo suspendí porque estaba muy ocupada. Me llegaron con el doctorado en filosofía porque además mi director de tesis de la maestría vino a dar un curso en Bolivariana del doctorado en filosofía y eso coincidió. Me metí y ha sido una experiencia absolutamente hermosa porque la academia se enriquece mucho en la diversidad, es una academia distinta, Bolivariana es distinta y la filosofía es el amor profundo para mí.



Llegué ahí con una pregunta que conecta un poco con la que tenía en la maestría. Soy administradora y soy filósofa: mi pregunta estaba dirigida hacia la distancia, cómo generar un vínculo entre el humanismo y la técnica. Si el humanismo y la técnica son dos mundo distintos, es decir cómo cuál sería el punto que genera el humanismo y la técnica para el universo. Es una pregunta muy contemporánea porque todos estamos alrededor por ejemplo de las universidades que están acabando las carreras de humanidades o por ejemplo Martha Nussbaum que estuvo en una charla reciente con Comfama que habla sobre la necesidad de la necesidad de las humanidades para la construcción de una democracia.



Empecé a explorar y de ahí encontré una categoría que puede unir a ambas, al humanismo y a la técnica, y es la imaginación. La imaginación la necesitás tanto para la técnica porque es la que te permite tener creatividad, desarrollar preguntas, genera la hipótesis en el método de investigación, todo esto pero además la imaginación es la que te permite desarrollar empatía.



De hecho, Martha Nussbaum habla de un concepto muy lindo que se llama la imaginación narrativa y dice que las personas cuando tenemos imaginación narrativa somos capaces de imaginarnos la historia del otro, yo soy capaz de imaginarme tú en qué estas. A medida que me imagino tu vida, soy capaz de ponerme en tus zapatos. Una persona que no tiene imaginación le cuesta más desarrollar ser empático porque no alcanza a imaginarse cómo piensa el otro.



En la tesis, lo que quiero encontrar es cómo la categoría de la imaginación se vuelve un puente entre las ciencias y las humanidades (…) Es como si uno desarrollara currículos basados en la imaginación, eres capaz desarrollar la competencia de alguien. Para la ciencia, eres capaz de desarrollar la competencia de alguien para las humanidades y lo que estoy diciendo no es que sean complementarias, es que hay algo que las une por naturaleza, que es la imaginación y esa es mi tesis.



La Universidad Eafit es una de las más grandes del departamento. Su campus principal queda en El Poblado. Foto: Archivo/El Tiempo

Usted es maestra de yoga, ¿qué tanto le ha aportado esto a su vida personal y laboral? ¿Dónde da clases?

El yoga me cambió la vida. Yo llegué al yoga por la salud. Porque lo obsesiva que era con el trabajo, me volví muy adicta al trabajo, no veía límites, no soy muy buena para ponerme límites y en algún momento, en lo trajines, me enfermé, me dio una disautonomía y estuve a punto de que me pusieran un marcapasos y encontré en el yoga una práctica que me mejoraba muchísimo el cuerpo, físicamente y además mentalmente. Me fui a hacer un curso de profesora de maestra de yoga a la india, estuve allá un par de meses, estudié técnicas de yoga, de meditación y me hice maestra.



Nunca me he dedicado a eso full. Dicté clases en el Jardín Botánico, en Otraparte, en El Tesoro, que ofrecía los cursos y ya después no fui capaz de continuar.

En Madrid, por ejemplo, fui profesora de varios centros día que son como los lugares en donde están los adultos mayores y los acompañaba en sus terapias de dolor y en su ejercicio y hoy solo doy clases de vez en cuando y en grupos cerrados.

¿Hace yoga todos los días?

Sí. O sea practico yoga todas las mañanas, medito todos los días y al año hago uno o dos retiros de silencio o lo hago inclusive en mi casa, puedo pasar un fin de semana en que me desconecto de todo y estoy en silencio, hago ayuno y hago silencio o lo hago en San Rafael (municipio antioqueño) que es un sitio muy bonito y eso es lo que me mantiene viva. Yo me recargo en el silencio y en la soledad.



Cuando tuve que afrontar uno del os momento más fuertes, como fue la muerte de mi esposo, inclusive a los tres meses fue la caída de Space (un edificio de un conjunto residencial en Medellín), me tocó estar en ese lugar, siento que el haber sido una meditadora y haber trabajado tanto en el control del cuerpo y la mente me ayudó mucho.

Juan Luis Mejía, rector saliente de Eafit. Foto: Cortesía Universidad Eafit

En redes sociales como Twitter, habla de Juan Luis Mejía (el rector saliente de Eafit) como un maestro, dice que es alguien de quien ha aprendido, ¿qué recuerdo tiene de Juan Luis y cómo va el empalme?

No es un empalme muy profundo porque todavía estoy con Comfama, todavía tengo la camiseta. Yo termino en Comfama el 23 (de diciembre) e inicio en Eafit el 12 (de enero) (…) pero avanzan las reuniones (...).



Juan Luis es una persona que yo aprecio mucho, lo conocí en mi mundo en la educación. Lo conocí antes, siendo él secretario de educación de Juan Gómez Martínez, allí lo conocí a él. En ese momento estaba liderando un proyecto, no me había ni graduado estaba haciendo un proyecto de cultura y lo conocí por primera vez. Pero realmente nos hicimos amigos siendo yo secretaria de educación de Antioquia.



Lo recuerdo porque es un hombre muy diplomático, muy humano pero puede decirte unas cosas súper duras. Es una de esas personas que te quiere, te conoce, te dice lo que los demás no son capaces de decirte. Entonces, lo recuerdo mucho porque siendo secretaria de educación (…) Juan Luis es la persona que uno llama a pedir consejo y siempre se la da con mucha sinceridad ¡Es más sincero! A veces crudo porque te puede decir lo que no quieres escuchar, no es cómodo, él puede ser muy incómodo.



(Le sugerimos leer: ‘Consolidamos el concepto de universidad-parque’: Juan Luis Mejía)

¿Cómo se imagina a la universidad? ¿Qué retos se va fijar inicialmente?

Hay un reto que es clave y es volver, la llegada progresiva a la universidad. Creo que es el reto de Eafit y de todas las instituciones educativas y es cómo vamos retornar y cómo vamos a integrar aprendizajes, cómo vamos a lograr todo lo que aprendimos este año que fue muy valioso en la educación.



Todo el mundo dice que este fue un año que se perdió en educación y lo que creo es que fue un año en donde aprendimos muchas cosas y se aceleraron muchas cosas en educación. Pero la educación hace años reclamando un espacio en lo digital.



Este año, con todo lo duro que ha sido, con todas las muertes, con todo el dolor, con todo lo que el hecho de encerarnos, aceleró todo, es como si la cuarta revolución industrial se hubiera revolcado, foros virtuales, clases remotas, lo asincrónico para dar una clase. Todo eso es posible solo que eso no va a reemplazar a la educación como era pero no va a volver a ser como antes, esta tiene que mezclar ese saber con lo que se hace en lo presencial.



Segundo, Eafit se enmarcó un itinerario al 2030. En ese, marcó dos grandes transformaciones y uno fue la digital y otro fue a transformación del modelo educativo hacia las competencias, hacia el aprendizaje más autónomo, hacia modelos más de aprendizaje activo y este año, con lo duro que fue, se aceleró ese proceso y los años que vienen se trata de lograr todos retos sumado a lo que tenemos.



