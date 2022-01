Un hecho de intolerancia se registró en la noche de este miércoles 26 de enero en Medellín. Un joven que se encontraba trotando sobre la avenida El Poblado, pasos antes del edificio Inexmoda, denunció que cuando se disponía a cruzar la vía el conductor de una camioneta lo agredió.

“Yo crucé la cebra peatonal y un carro iba a alta velocidad, no se detuvo. Levanté la mano y golpeé el retrovisor del carro. Seguí andando indignado porque prácticamente me había tirado el carro encima”, sostuvo Juan Felipe Arosemena, estudiante de derecho, en diálogo con EL TIEMPO.



Cuando se estaba alejando del lugar, según relata Arosemena, escuchó los gritos de una persona y al voltear la mirada se dio cuenta de que el conductor del vehículo le estaba apuntando con un arma.



(Puede leer: Capturan a dos personas por vender carnés de vacunación a 50.000 pesos).

Es la primera vez que me disparan en la vida. No sé qué le puede pasar a alguien por la cabeza para hacer eso FACEBOOK

TWITTER

“El conductor se bajó y desenfundó su arma. Salgo corriendo mientras escuché los gritos y los disparos”, comentó.



Arosemena aseguró que debió esconderse en el parqueadero de un edificio cercano. Según su relato, uniformados de la Policía que patrullaban la zona se percataron de la situación.



(Le puede interesar: Andrés Carne de Res culpa al pico y placa en festivos de bajas en ventas).



Los uniformados detuvieron al conductor y lo llevaron hasta un CAI cercano. “Me dijeron que me habían disparado con un arma traumática. No podían capturarlo porque no era un arma de fuego”, sostuvo.



El joven, quien salió ileso del incidente, señala que no recuerda detalladamente el rostro del presunto agresor. Sin embargo, las autoridades le brindaron los datos para que, eventualmente, interponga una denuncia formal.



“Es la primera vez que me disparan en la vida. No sé qué le puede pasar a alguien por la cabeza para hacer eso”, aseguró.

Marica me acaban de, ojo a esto, DISPARAR tres o cuatro veces en la Avenida del Poblado mientras trotaba.



Un tipo se bajó de un carro a dispararme porque no esperé a que él pasara la cebra PEATONAL con su carro a pesar de que yo soy el peatón.



¿Este país qué? — Juan Felipe Arosemena Schnitter 🔻 (@JFArosemena) January 27, 2022

Miembros de la Policía del CAI El Poblado, de Medellín, le dijeron a este diario que al conductor se le incautó el arma y se le impuso un comparendo por el porte de la misma. La sanción asciende a 986.000 pesos.



Vale recordar que desde el 20 de enero pasado en la ciudad está prohibido el porte de armas de fuego, según una resolución de la Cuarta Brigada en Antioquia.



De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el conductor habría dicho supuestamente que el joven intentó robarlo.



Arosemena evaluará si interpone la denuncia de agresión ante las entidades competentes.

Sino es porque la policía pudo reaccionar de inmediato porque estaba a media cuadra del sitio probablemente no estaría contando la historia. — Juan Felipe Arosemena Schnitter 🔻 (@JFArosemena) January 27, 2022

Más noticias

- Las declaraciones de la madre de Egan Bernal sobre las cirugías de su hijo.

- El duro ataque del padre de Colmenares al fiscal Barbosa.

- Advierten escasez de vacunas Pfizer, Moderna y Astrazeneca en Bogotá.

- Ana Karina Soto denuncia que hackers grabaron imágenes íntimas de ella.

- Claudia López, entre los líderes que demuestran el poder de la colaboración.

Tendencias EL TIEMPO