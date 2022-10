Dos eventos deportivos tienen lugar esta mañana en las calles y carreras de Medellín y sus alrededores, por lo que algunas de las principales vías de la ciudad estarán cerradas para la movilidad de vehículos.



Se trata de la Carrera de Rosas, que busca de llevar un mensaje de vida, de esperanza a miles de mujeres con tres recorridos de 2, 5 y 10 kilómetros ; y Ruta Medellín, competencia ciclística de 76 kilómetros entre la capital paisa y el Oriente antioqueño.

Se espera que en los eventos participen alrededor de 9.000 y 2.000 deportistas, aproximadamente.



La Carrera de las Rosas inicia en el Parque de las Luces con calle San Juan y pasará por la avenida del Ferrocarril, la calle 30 y la 30A, la calle 1 sur, las carreras 48, 51, 52, 53, 54 y 55, la avenida Regional, la carrera 62, la avenida Carabobo, la carrera 69B, la avenida Las Vegas y la carrera 57.



Los cierres por el evento se realizan entre las 6:00 a.m. y las 10:30 a.m.



Por su parte, la Ruta Medellín parte desde las instalaciones de Telemedellín, en Ciudad del Río, y continurá hasta el Mall Indiana, en un recorrido con 1.780 metros de desnivel.



Los ciclistas transitarán por la calle 10 y la Autopista Sur para luego tomar las vías del occidente de la ciudad: la avenida 80, calle 44, calle 50, carrera 65 y Autopista Norte. Luego subirán por la autopista Medellín-Bogotá hasta el alto de la Virgen, para continuar el camino hacia la vereda Piedras Blancas, la vereda Mazo, en Santa Elena.



Finalmente, tomarán la vía de la vereda Pantanillo, en Envigado, la variante del aeropuerto y vía Las Palmas hasta llegar al Mall Indiana.



El evento se realiza desde las 6:00 a.m. y hasta las 11:00 a.m.



MEDELLÍN