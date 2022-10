Colombia es Cultura Bici es un evento que busca generar conciencia en todos los actores viales para respetar los derechos de los bici usuarios en las calles de la ciudad y del país. El evento tuvo lugar este sábado 29 de octubre y la salida fue desde Mercados del Río, en el sector El Poblado.

Más de 100 personas participaron en este evento, que tiene como objetivo sensibilizar a los ciclistas al autocuidado y a los actores viales tener cuidado y respeto por la vida de los pedalistas.



"Recordarles que no va solo un ciclista, va una vida, una persona que tiene familia, personas que nos esperan en casa", manifestó uno de los organizadores.



De acuerdo con la organización MTB Antioquia, el año pasado se registraron 12 ciclistas fallecidos en las vías y en lo que va de este año van más de 6. Sobre los heridos, dice que hay muchos que no se reportan por lo que las cifras no son confiables.



Unos 100 ciclistas urbanos participaron Foto: Cortesía

Entre los llamados hechos por los participantes, es decirles a los conductores que todos tienen derecho a la vida en la vía, por lo que piden respetar el 1.5 metros de distancia entre el automotor y el ciclista, y así se salvarán muchas vidas.



Otro de los llamados es buscar entre todos estrategias para minimizar el hurto a los ciclistas y el comercio ilegal de bicicletas robadas.



