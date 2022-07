Para atender definitivamente el punto crítico del kilómetro 11+200 en la vía Santa Elena, la Gobernación de Antioquia y la concesión Túnel Aburrá Oriente, informaron que realizarán cierres más extensos entre este martes 5 de julio y el 19 de julio.

“A la dificultad del terreno y la cantidad de material acumulado en la parte alta de la vía, se suman otras variables como la intensa temporada de lluvias y los flujos de lodo que no permiten concluir las obras de manera más oportuna”, dice un comunicado emitido desde la Secretaría de Infraestructura Física del departamento.



A esto se le añade que algunos actores viales no han respetado los cierres de media hora que se vienen realizando, situación que pone en riesgo la vida de estos ciudadanos y la de los operarios.



Es por eso que los usuarios de este importante corredor vial que comunica Medellín con el corregimiento Santa Elena y zonas del Oriente antioqueño, podrán transitar en los siguientes horarios:



- Lunes a viernes: 5:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:30 p. m. a 10:00 p. m.

- Sábados: 5:00 a. m. a 8 a. m. y de 2:00 p. m. a las 10:00 p. m.

- Domingos: entre las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.



Para acceder o salir del corregimiento durante los cierres, estará disponible la variante Palmas y las veredas Perico o Pantanillo.



MEDELLÍN

