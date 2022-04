Después de las consecuencias de la pandemia del covid-19, los centros comerciales viven un segundo aire y, más allá de la oferta comercial y gastronómica, hay una tendencia que está calando en estos espacios: ser amigables con el medio ambiente.



Paneles solares, puntos de reciclaje y de desecho de residuos, espacios para la movilidad sostenible, espacios 'pet friendly', entre otras, hacen parte de las acciones que están adoptando los centros comerciales en Medellín y su área metropolitana.

La Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), capítulo Antioquia, indicó que más del 30% de los centros comerciales de Medellín y el área metropolitana tienen paneles solares, los cuales representan entre el 20% y el 30% de la energía de las zonas comunes.



“Cada día estamos buscando lograr una operación que sea más eficiente y que reduzca a lo más mínimo los impactos sobre el medio ambiente y que, a su vez, apoye el desarrollo de las comunidades, ya que somos un lugar donde confluyen las personas, por lo que pueden ser espacios de aprovechamiento para la educación del usuario”, contó expresó Laura Vallejo, gestora de Acecolombia capítulo Antioquia.



De hecho, varios de estos espacios comerciales han recibido la certificación LEED, un reconocimiento internacional para edificios sustentables.



Viva Malls ha sido reconocido con esta certificación en sus Centros Comerciales Viva Wajiira, Viva La Ceja, Viva Tunja y Viva Envigado. En los que cuentan, en conjunto, con más de 11.400 paneles solares que contribuyen con el 21% del consumo de energía en las zonas comunes de sus instalaciones.



“En el último año hemos disminuido en un 21% el consumo de energía convencional y dejado de emitir 1.137 toneladas de CO2, gracias al uso de fuentes renovables, iluminación LED, estrategias de ahorro y automatización de sistemas de iluminación y sistemas eficientes de enfriamiento”, manifestó Tatiana Vallejo, gerente Centro Comercial Viva Envigado.



En el caso de Viva Envigado, que tiene certificación LEED Platinum y es considerado como el más grande del país, el 21,6% del total de materiales usados en su construcción fueron regionales y con contenido reciclado.



Asimismo, el centro comercial cuenta con 1.600 paneles solares, que aportan a que consuma un 56% menos energía que otros centros comerciales y ahorre hasta 7.900 m3 de agua cada año.



“Este ahorro sería suficiente para llenar tres piscinas olímpicas al año y podría proveer de agua potable a 43 viviendas estrato tres durante un año en Medellín”, agregó Vallejo.



Cuenta, además, con una zona de reciclaje de 240 m2 para promover la separación de residuos aprovechables y peligrosos con disposición final certificada.



La terraza de VIVA Envigado cuenta con un cultivo hidropónico. Foto: Cortesía VIVA

En ese aspecto, en 2020, el centro comercial Los Molinos anunció la instalación de 1.456 paneles solares.



“Con este sistema se generarán 773.168 kWh/año de energía limpia, lo que representa el 30% de la energía convencional que demanda o usa el Centro Comercial”, dijo su gerente, Juan Santiago Elejalde.



De otro lado, en esa ruta de sostenibilidad, el centro comercial Premium Plaza es el único de Medellín que cuenta con sistema fotovoltaico propio, mientras que El Tesoro sobresale por su santuario para mariposas y polinizadores.



Asimismo, Arkadia y La Central cuentan con certificación LEED en categoría Gold, el primero por sus más de 1.200 metros cuadrados de jardín vertical en las fachadas y el segundo por su sistema fotovoltáico de ahorro de energía, integrado por 684 paneles solares, así como el manejo del agua potable, con uso y aprovechamiento de aguas lluvias por captación en cubiertas, para riego y labores de operación de mantenimiento como lavado de pisos.



Arkadia, el nuevo centro comercial 'verde' en el occidente de Medellín. Foto: Cortesía Arakadia

Por su parte, el Parque Fabricato, recién inaugurado en diciembre del año pasado, tiene certificación LEED Silver, ya que cuenta con un sistema de eficiencia energética, ahorro de agua, reutilización de aguas lluvias, ventilación sin necesidad de aires acondicionados y paneles solares para la regeneración de energía.



Además de lo anterior, ya como industria, cada año los centros comerciales se integran a la celebración de la 'Hora del planeta' convocada por la WWF.



"Los centros comerciales apagan los letreros luminosos de fachadas, se disminuye la intensidad de la luz en zonas comunes y parqueaderos que no estén siendo utilizados y se invita a las marcas a apagar sus avisos", contó la vocera de Acecolombia capítulo Antioquia .



Todas estas estrategias, sumadas a otras, han captado la atención de los visitantes de la capital de Antioquia, que están respondiendo e incrementando el número de visitas a estos establecimientos.



Cifras de Acecolombia indican que, comparando 2021 con 2019, los centros comerciales reportaron un aumento de tráfico entre el 10% y el 25%. Asimismo, comparando 2021 vs 2020, el aumento aproximado es del 45% en tráfico.



"A pesar de que algunos de los centros comerciales aún no recuperan el tráfico que tenían pre-pandemia los resultados para la industria en tráfico, ventas y vacancia fueron positivos en medio de los altibajos del 2021", puntualizó Vallejo.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

@AlejoMercado10