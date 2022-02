En video quedó registrado un atraco masivo en un restaurante de Medellín en el que un grupo de personas que celebraba un cumpleaños fue víctima de los ladrones.



El hecho ocurrió en la noche del viernes 4 de febrero en un restaurante en el sector Estadio (Comuna 11).

"Me encontraba con mi familia, incluido niños, y sujetos en motocicleta ingresan con arma de fuego y hurtan a varias personas de diferentes mesas", dijo una de las víctimas que dio a conocer el video.



Este lunes 7 de febrero, en consejo de Gobierno, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero anunció una recompensa de 10 millones de pesos por cada uno de los que haya participado en el atraco.



"No solo para este, sino para todos los hurtos masivos de alto impacto. Estas son personas que desafían al Estado y generan un daño terrible no solo a la seguridad, sino también en la economía, porque eso hace que menos gente quiera invertir", expresó Quintero.



De acuerdo con lo dicho en dicho consejo de seguridad, gracias a las cámaras de reconocimiento de placas se tienen indicios de hacia dónde se fueron los atracadores una vez cometido el hurto y se avanza en la investigación para dar con su paradero.



Adicionalmente, Quintero solicitó que en los restaurantes de la zona donde se dio el hurto se instalan botones de emergencia y que la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) "haga los requerimientos formales a los comerciantes para que permitan conectar sus cámaras al sistema público privado de la ciudad, con la intención de optimizar la reacción de los organismos de seguridad".



