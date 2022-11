Un trágico accidente aéreo en una zona residencial de Belén Rosales y que causó la muerte de 8 personas, marcó el inició de esta semana en Medellín.



El siniestro, que es investigado por las autoridades, revivió un debate que ha estado en la agenda pública en los últimos tres años: el traslado de las operaciones del aeropuerto Olaya Herrera fuera de la ciudad.

El alcalde Daniel Quintero aseguró que volverá a presentar al concejo de Medellín un proyecto de acuerdo que encamina esa propuesta. En diálogo con EL TIEMPO, Jesús Sánchez, gerente del Establecimiento Público Olaya Herrera, reveló detalles al respecto.



Hay polémica sobre una posible reubicación del aeropuerto Foto: Jaiver Nieto

¿De qué trata la propuesta que se presenta nuevamente al Concejo?

El proyecto es muy sencillo y muy básico. Es una reforma a la estructura del Distrito, cambiándole la naturaleza jurídica a una de sus entidades descentralizadas para que sea una empresa industrial y comercial del Estado.

¿Cómo se relaciona eso con el traslado del aeropuerto?

Esto es un tema integral. El año pasado presentamos la propuesta al concejo de Medellín para la transformación de nuestra naturaleza jurídica. Pero, cuando lo hicimos, el alcalde planteó la discusión sobre la pertinencia o no de tener el aeropuerto Olaya Herrera dentro de la ciudad o mejor en las afueras. La idea es que esa entidad, en el momento en que se den las condiciones para pensar la salida del aeropuerto, sea la promotora y gestora de la infraestructura del proyecto.

¿Por qué hay que pensar en un traslado?

Está el riesgo de tener el aeropuerto en medio de un conglomerado urbano, como es Medellín y su área metropolitana, donde somos 10 municipios encerrados en medio de un cañón. La catástrofe de esta semana hubiera podido ser mayor. En 2019 realizamos un análisis de obstáculos alrededor de la terminal aérea y en todo el espacio aéreo. Y arrojó que en las trayectorias de acceso y salida de las aeronaves hay más de 160.000 obstáculos.

¿Se podrían llevar las operaciones al José María Córdova?

Hoy no podríamos trasladar las operaciones del aeropuerto Olaya Herrera al José María Córdova porque no tiene capacidad para recibir todas las operaciones. Incluso, si pudiéramos hacerlo, porque se tiene toda la infraestructura para ello, no se pueden recibir por el tipo de aeronaves que operan en Olaya. En Rionegro vuelan aviones mucho más grandes, más potentes, más rápido y que cubren destinos nacionales e internacionales. Eso implica construir otro aeropuerto.



¿Hay estudios para ello?

La propuesta para trasladar el aeropuerto tiene que empezar por los estudios y hoy no los tenemos. Nosotros lo podemos hacer, pero ahí es donde viene la limitación por nuestra naturaleza jurídica. Estos estudios demandan más de 365 días y la norma nos limita a nosotros para hacer contratos por encima de los 12 meses, las empresas industriales y comerciales del Estado no las tienen.

Jesús Alberto Sánchez Restrepo, gerente del Establecimiento Público Olaya Herrera Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Cómo se avanzaría con eso, por ahora?

Vamos a empezar a hacer un estudio de viabilidad en el territorio de San Pedro de los Milagros, al Norte de Antioquia. Para eso, nos tocó hacer un convenio interadministrativo con Terminales Medellín que atiende cualquier necesidad que tenga que ver con movilidad. Por medio de la figura de una administración delegada de recursos, van a contratar un consultor que va a hacer este estudio de viabilidad en ese territorio.

¿Quién se encargaría de construir ese aeropuerto?

Si el Gobierno Nacional no nos construye un aeropuerto, la ciudad sí puede hacerlo. Dispondría de los recursos y tendría la empresa que está especializada en temas aeroportuarios par hacerlo.

¿Y cómo se integraría con el aeropuerto de Rionegro?

La idea es trasladar entre el 60 y el 70 por ciento de las operaciones del Olaya Herrera al JMC, que corresponde casi al 100 por ciento de los pasajeros. Para el otro 30 o 40 por ciento se construirá la infraestructura no tener que dejarlos en tierra ni que se tengan que ir para otra ciudad donde sí tengan la posibilidad de operar.



¿Se construirá en San Pedro?

El aeropuerto se desarrollaría allí. Si no hay viabilidad de desarrollar un proyecto allá nos toca buscar en otra parte, como Santa Fe de Antioquia o el mismo Oriente antioqueño.

Una avioneta cayó contra una casa en Medellín Autoridades atienden la emergencia a esta hora. Autoridades recogieron los restos del avión. Foto: Jaiver NIeto / EL TIEMPO

El origen de los recursos

Sobre la financiación de la nueva empresa que se crearía con el cambio de figura jurídica del aeropuerto Olaya Herrera y los recursos para la construcción de un nuevo aeropuerto o aeródromo, el gerente Sánchez explicó que actualmente están en un negocio muy rentable que es la administración de aeropuertos.



“Ahí es donde nosotros decimos que si esta empresa sigue con el negocio de la administración del contrato de concesión, recibirá las utilidades que genera este, pero generaría nuevos negocios, nuevos proyectos para capitalizarse y poder, en su momento, financiar proyectos como los que acabo de mencionar con el sistema aeroportuario de Medellín. Esa es una fuente de ingresos, el negocio que tenemos hoy”, puntualizó el funcionario.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @SEBASCARVAJAL28