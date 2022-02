En Medellín y en Antioquia está bajando, poco a poco, la ocupación en UCI, la hospitalización y los casos positivos de covid-19.



Así lo informó la Gobernación, la cual hace un seguimiento al respecto diariamente.



Según Luis Fernando Suárez, secretario Seres de Seguridad Humana, en los últimos días, la ocupación de camas UCI en Antioquia ha estado estable, con un promedio 91,5 por ciento. “Hace un poco más de una semana llegamos a estar en 94%”, precisó.

Suárez explicó que el departamento está listo para, en caso de que sea necesario, una expansión de camas UCI.



“Hoy tenemos opción con varias instituciones hospitalarias de abrir unas 40 camas”, explicó.



El funcionario agregó que el departamento pasa por una meseta con tendencia al descenso en el actual pico de contagios de covid-19.



La secretaria de Salud, Lina Bustamante, corroboró dicha información pues según la información actual, se tiene un estimado que para el 15 de febrero ya se estén disminuyendo la ocupación de UCI, la hospitalización y los fallecidos por covid-19.

“En positividad ya estamos en 19 %, antes estábamos en 38%; en hospitalizaciones estábamos en 850 la semana pasada y ahora son 700; y en pacientes UCI con covid pasamos de 287 y bajamos a 249. Va disminuyendo”, precisó Bustamante.



Atención UCI para pacientes Covid en la Clínica CES de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Estas afirmaciones han contrastado con lo dicho recientemente por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien afirmó que la ciudad superó el pico de contagios por ómicron, la variante predominante de covid-19 tanto en la capital antioqueña como en el resto del país.



“Medellín ha superado el pico de covid-19 por ómicron que se dio en el último mes, es una gran noticia, en las dos últimas semanas hemos visto una caída en la mitad en el número de contagios”, dijo el mandatario.



Sin embargo, esta afirmación ha sido controvertida, por lo menos así fue con la Asociación Médica de Antioquia (Asmedas), la cual en un comunicado expresó que eso no es del todo cierto.



“Hay que mencionar que las cifras nuevas de diagnóstico covid se encuentran muy por debajo de la realidad; hay un subdiagnóstico de aproximadamente 90% si tenemos en cuenta que solo se les hace pruebas a la población mayor de 60 años que tenga síntomas, a los menores de 3 años de edad, a las personas que presentan comorbilidades y a los funcionarios de la salud”, explicó Asmedas.



Para esta asociación, en Medellín y Antioquia, la cifra de fallecidos está alrededor de 40 - 50 por día, “cifra que consideramos sigue siendo muy alta”.



“De otro lado, consideramos desafortunado el mensaje del alcalde de considerar superado este cuarto pico pues esto puede llevar a un relajamiento en todas las medidas de autocuidado por parte de la en general, como dejar de lado el uso de tapabocas, asistir a espectáculos masivos o a actividades de alta concurrencia como fiestas o conciertos”, detalló esta asociación.



Lo que dice la Personería

De otro lado, la Personería de Medellín llamó la atención para que no se baje la guardia para que no colapsen los servicios de salud.



La entidad reveló que según el sistema de Emergencias Médicas –SEM-, al servicio de UCI de la Red Hospitalaria de Medellín, entre el 1 y el 29 de enero de 2022 ingresaron 404 pacientes a UCI por Covid-19, de los cuales 270, no se encuentran vacunados. Además, durante este periodo, se internaron en promedio, 14 personas en UCI por día; de éstas, 9 no han iniciado su esquema de vacunación contra la enfermedad.



En la actualidad, Medellín cuenta con 717 camas activas en UCI y tiene un porcentaje de ocupación del 95.3%, de los cuales el 24,3% corresponde a pacientes covid. Con corte al 3 de febrero de 2022, la ocupación en la red hospitalaria de los diferentes servicios con pacientes covid-19 es: UCE: 13 (2,34%), hospitalización: 347 (64%) y urgencias 16 (2,95%).



MEDELLÍN

