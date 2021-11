Un carro inteligente recorre las calles de la capital antioqueña

Una de esas series que definió la década de los 80 y hasta cultivó el gusto por los autos entre millones de personas que, incluso hoy, todavía sueñan con su propio Pontiac Firebird Trans Am inteligen, fue El auto fantástico.



El personaje protagonista, Michael Knight, interpretado por el actor David Hasselhoff, era un defensor de los pobres y desamparados que combatía la injusticia conduciendo un prototipo de automóvil de alta tecnología.



(Le puede interesar: Tensión por desalojo de viviendas en el barrio Moravia, en Medellín)

El automóvil, llamado KITT (Knight Industries Two Thousand), incorporaba una computadora central que, realmente, es una Inteligencia Artificial (IA) autoconsciente mediante la cual el ilusorio coche desarrollaba velocidades increíbles, frenados inesperados, cambios de forma en la carrocería y poseía un modulador de voz.



Guardando las proporciones ante el desmesurado ejemplo de ficción estadounidense, transeúntes de la ciudad se han visto sorprendidos por la presencia innovadora y creativa de un coche que, además de estar listo para correr una carrera de cuarto de milla, se enciende solo, anda sin conductor, tira fuego y realiza otras actividades como hablar e imitar animales.



Todo esto, gracias a un control remoto y comandos de voz. Pero, también funciona con agua como combustible porque tiene un reactor de hidrógeno que convierte el agua en oxígeno e hidrógeno.



‘Terminautor'. Así lo llama el ingenioso comerciante apasionado por los carros, Fabio Gómez, quien lo creó luego de insistir y persistir por más de 20 años de trabajo constante.



(También puede leer: Nuevo ataque de hipopótamo de Pablo Escobar a una persona en Antioquia)

Facebook Twitter Linkedin

Así luce por dentro este curioso vehículo. Foto: Esneyder Gutiérrez

La pasión por los autos y la robótica la heredó de su padre a quien Gómez, cuando era niño, le ayudaba a reparar televisores, radios y equipos tecnológicos viejos.



Base fundamental para poder formar su ingenio criollo con el que reconstruyó su vehículo, un Dodge Dart del año 1976 de color negro.



Este se lo ganó en una rifa hace más de dos décadas y de inmediato comenzó a transformarlo totalmente.



Terminó de restaurar su vehículo hasta convertirlo en el ‘Auto inteligente, Terminautor’, un muscle car, con estilo deportivo y musculoso debido a su motor V8 modificado al mejor estilo americano.

Un carro para no correr

Los muscle cars son vehículos que han sido producidos históricamente en Estados Unidos por la General Motors, Chrysler, Ford o AMC, desde la década de los sesenta.

Sin embargo, en los últimos años, con la facilidad para importar repuestos y artículos de casi cualquier lugar del mundo, los carros que eran poco conocidos en Colombia ahora comienzan a verse un poco más en las calles o en los eventos especializados de vehículos.



“El carro que tengo es para divertir a la gente, nada de correr. Me importa es que las personas conozcan algo diferente y vean que lo que uno se propone, lo puede cumplir”, dice Gómez.



Orgulloso, lleva el vehículo a donde lo inviten: exposiciones, colegios, universidades, ferias de tecnología, entre otros espacios.



Siempre con el objetivo de mostrar en lo que tanto ha invertido su tiempo y dinero.

El carro, mientras transita por las calles de Medellín o realiza una parada en un semáforo, causa el que las personas hagan corrillos alrededor de él.



(Le sugerimos leer: En Medellín no se bajan del carro por estatus, revela investigación)



En general, llama mucho la atención de niños y adultos quienes se toman fotos y graban videos de lo que puede hacer el vehículo y el sonido que genera su gran motor.

Gómez lo tuvo guardado durante ocho años y aprovechó este tiempo de pandemia para cambiar las tarjetas del sistema, de forma tal que ahora recibe las órdenes más rápido y se comporta con mayor eficiencia.



También le mejoró los comandos de voz. Ahora trabaja en varios androides que se intercalan, tienen movimientos y responden preguntas.



“Este es un gran legado de emprendimiento y constancia, incluso, a pesar de las circunstancias que vivimos aquí en Colombia. Pero, uno no puede renunciar, antes se deben aprovechar las dificultades para despertar y realizar muchas cosas que tenemos pendientes por hacer y por algún motivo no las hacemos, pueden ser por miedo o pereza”, puntualiza Gómez.



Ahora, Gómez, quiere seguir descrestando con sus habilidades y, a diferencia de su famoso émulo que combatía la injusticia, con ‘Auto Inteligente’ solo busca entretener, brindar un instante de regocijo y que las personas se identifiquen con los descubrimientos.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO

Más noticias de Colombia

-Cuatro muertos y 18 desaparecidos por derrumbe en Nariño



-Familia pide ayuda para traer cenizas de colombiano muerto en China



-Secuestradores confesaron macabro crimen de caballista en el Huila