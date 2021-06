Era muy buen servidor público: hermano de patrullero asesinado en Cali

Hace ocho años que Carlos Andrés Rincón lucía con orgullo su uniforme verde oliva de policía. Su servicio lo prestaba en la estación de Jamundí, al sur de Cali.



Sin embargo, su vida se apagó a los 33 años de edad el pasado 8 de junio cuando se halló su cuerpo en el río Cauca, con señales de tortura y disparos, algo que indignó no solo a sus compañeros a nivel nacional sino a la ciudadanía en general.



“Era una gran persona, él era muy buen hijo, muy buen hermano y también sé que era muy buen servidor público”, cuenta Giovanny Rincón Martínez, hermano de Carlos Andrés.



Lo recuerda como una persona conciliadora, que no le gustaba el conflicto. “No se metía con nadie, era tan buena persona que todo el barrio lo está lamentando, por lo que era un gran hijo, y él decía: a mí no me gusta muchos los problemas, me gusta hablar con la gente mala para que no sigan en esto".



El patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez llevaba ocho de servicio en la Policía. Foto: Policía Nacional

Sus exequias se realizaron ayer miércoles en Medellín, pues su familia reside en el municipio vecino de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, aunque todos son oriundos del departamento de Caldas.



Con una misa, palomas, globos blancos y una calle de honor fue despedido en medio de la tristeza de policías y familiares en el cementerio Campos de Paz de la capital antioqueña.



Giovanny recuerda su última conversación con él, el martes de la semana pasada: “Hablamos de él, de cómo estaba, se sentía bien, nunca me dijo que tenía problemas. Como servidor público todo el mundo lo quería en esa estación, en Cali”.



El patrullero tenía un hijo de cuatro años de edad y estaba casado con Leidy, su compañera, con quien tenía muchos proyectos de vida.



MEDELLÍN

