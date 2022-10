Cientos de motociclistas de Medellín y el Valle de Aburrá se tomaron las principales vías de la ciudad durante las noches del 29 y 30 de octubre, en el fin de semana previo a la fiesta de Halloween.



Los motorizados, que lucían máscaras y disfraces, colapsaron la movilidad en algunos puntos, como la avenida Regional, y usuarios en redes sociales registraron en video lo sucedido en las calles. Autoridades locales, incluso, habían previsto esta situación.

En las imágenes se ve que en algunos casos, hombres y mujeres, conductores o parrilleros, viajaban sin casco y sin cumplir con las respectivas medidas de seguridad vial.



Los conductores no tardaron en mostrar su malestar frente a lo sucedido. "Las motos se adueñaron de las calles de Medellín. Tengan muchísimo cuidado, automovilistas, porque pitarles o intentar adelantarlos puede costales hasta la vida. Mínimo daños costosos de reparar en sus autos", escribió un usuario en Twitter.

Las motos se adueñaron de las calles de Medellín. Tengan muchísimo cuidado automovilistas, porque pitarles o intentar adelantarlos puede costales hasta la vida. Mínimo daños costosos de reparar en sus autos. Anarquía vial ante la mirada impotente de la @sttmed @PoliciaMedellin pic.twitter.com/qbkmuCOh1q — ANTIOQUIA FEDERAL (@diegoacvdot) October 30, 2022

De hecho, en uno de los videos se ve cómo un hombre, que portaba una máscara de payaso, se para de su motocicleta y lanza, al parecer, billetes, mientras su vehículo avanza en plena vía rápida.



Posteriormente, pica su moto y continúa con su recorrido en inmediaciones de la estación Industriales, por la autopista Sur.

Ah pero hay cámaras de seguridad por todo lado pero la @AlcaldiadeMed no se entera. pic.twitter.com/UAIYKCMTow — Empanadologo® (@JPuentesJ) October 30, 2022

El pasado viernes, 28 de octubre, durante la presentación de medidas de seguridad para Halloween, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que estos hechos se podían presentar en la ciudad, debido a experiencias similares en años anteriores.



"Vamos a tener puntos móviles de control en la ciudad que van a estar pendientes y verificando que no hayan alteración en las placas, revisando las condiciones del Soat y, en general, las condiciones tecnomecánicas de las motos. Vamos a estar atentos a que no haya bloqueos en las vías", aseguró el mandatario.



Además, hizo un llamado a los motociclistas para evitar que ladrones se infiltren a las caravanas y terminen haciendo robos. "Les pedimos que estén atentos y verificando para que no sean infiltrados por estas personas que quieren hacer daño", puntualizó Quintero.

#EnEsteMomento nuestros Agentes hacen presencia en diferentes puntos de la ciudad junto a @policiacolombia y @seguridadmed realizando controles a los motociclistas con el fin de garantizar la #MovilidadSegura de todos los actores viales. pic.twitter.com/2H71h3h43O — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) October 31, 2022

La Secretaría de Movilidad de Medellín realizó operativos de control, a lo largo del fin de semana, en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre los resultados de dichas acciones.



