En una estación de Policía del Centro de Medellín se hizo efectiva la orden de captura que tenía vigente un hombre de 65 años, requerido por las autoridades por el asesinato de Yaneth Patricia Arroyo Caicedo, de 60 años, en el norte Cali.

El cuerpo de la mujer fue hallado el pasado 8 de enero en una vivienda del barrio Villas del Parado, en la comuna 5, tras el llamado de la comunidad por unos olores que provenían de una vivienda.



La última vez que se le vio con vida fue el 5 de enero pasado, después del mediodía, cuando salió de su residencia en el barrio Jorge Eliécer Gaitán y abordó un taxi.



“Gracias a la oportuna reacción de la Policía se logra realizar las actividades de verificación y es ubicado en la estación de Policía Candelaria cuando, al momento de solicitarle antecedentes, se logra evidenciar que es el sujeto”, informó el teniente coronel José Fonseca, comandante Operativo (e ) de la Policía Metropolitana.



Familiares y amigos de Yaneth Patricia Arroyo se habían reunido el pasado 23 de febrero en la sede de la Fiscalía de Cali pidiendo justicia por su muerte.

"Lo que clamamos es justicia no solo por mi hermana, sino por todos los casos que suceden para que se aclaren lo más pronto posible. Les pedimos a la Policía, a la justicia y a mi gente de Buenaventura que nos ayuden a esclarecer lo ocurrido", dijo Hugo Arroyo.



El capturado, de quien no fue revelada su identidad, será presentando ante un juez para que responda por el delito de feminicidio agravado.



MEDELLÍN