Candidatos del Pacto Histórico al Concejo de Medellín denunciaron amenazas de muerte

Los integrantes de la lista del Pacto Histórico al Concejo de Medellín denunciaron en las últimas horas que a los teléfonos privados de los 10 candidatos llegaron mensajes intimidatorios y serias amenazas de muerte.



José Luis Marín —más conocido como AquinoTicias— alertó la situación a través de sus redes sociales y aseguró que los amedrentramientos no los iban a callar.

"Ana aquinoticias daniel rita luis nicolas y demas hptas del pacto no va a durar en medellin que les planeen el veloria a elecciones no llegan (sic)", se lee en uno de los mensajes que le llegaron al periodista y youtuber.



La primera amenaza llegó en la noche de este viernes, 20 de octubre, y posteriormente recibieron más. "¿Cómo es posible que nos sigan amenazando del mismo número y no pase nada?", cuestionó Marín a las autoridades.

🆘 NOS AMENAZAN DE MUERT3, dicen que planeemos el velorio y nos dan 24 horas para abandonar la campaña, o sino nos mat-n.@anitalapropia23 @laprofeRita @santypuertaruiz @LuchoxMedellin @undanixlavida



Al momento de publicar este video siguen llegando mensajes amenazantes. pic.twitter.com/YZxYQyL9j9 — AquinoTicias (@AquinoTicias1) October 21, 2023

Quien envía el mensaje les dio a los candidatos de la lista cerrada 24 horas para retirarse de la campana o si no los matan.



Ante esta situación, los integrantes de la lista del Pacto Histórico interpusieron esta mañana la denuncia formal ante de la Fiscalía General de la Nación.



"Es una amenazas de muerte no solo contra nosotros, sino contra el cambio político en Medellín", agregó Marín en un video. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

El Concejo de Medellín está integrado por 21 corporados. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Candidatos al Concejo de Medellín

En Medellín hay 186 hombres y 124 mujeres que buscan alcanzar una de las 20 curules que se elegirán este 29 de octubre para el Concejo distrital. Aunque la corporación tiene 21 miembros, el cupo restante será para quien quede de segundo en la carrera por la alcaldía.



En total son 17 las listas de partidos, coaliciones o movimientos ciudadanos que presentaron 310 nombres ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para elegir a los encargados de hacer control político al próximo alcalde.



El 88 por ciento de los aspirantes están inscritos en listas de voto preferentes o abiertas (14), es decir, que el elector puede votar directamente por su candidato en los comicios.

El 12 por ciento restante corresponde a listas con voto no preferente o cerradas (3) donde las curules ganadas por el partido se asignan según el orden del listado.



El consolidado entregado por la Registraduría evidenció que hay 11 listas avaladas por partidos políticos, 5 por coaliciones y solo una por un movimiento ciudadano. Se trata de 'Medellín nos une' que apoya el candidato por la alcaldía Albert Corredor.



MEDELLÍN

