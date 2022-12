Lo que prometía ser una noche de alegría y música para los asistentes al concierto de Shaggy y Cultura Profética en Medellín se convirtió en rabia y frustración.



El evento musical, programado para la noche de este jueves 8 de diciembre, fue cancelado cuando incluso ya había asistentes esperando en Plaza Mayor.

De acuerdo con Plaza Mayor, quien arrendó el pabellón Amarillo del recinto para que se realizara el concierto, la empresa que organizó el evento no presentó los permisos necesarios que deben generar las autoridades.



"Por lo tanto, no se podía permitir el ingreso a nuestras instalaciones, tanto de los organizadores como de los asistentes", indicó Plaza Mayor en un comunicado, en el que agregó que ante la falta de dichos permisos, el concierto quedó cancelado.



Esto generó malestar entre los asistentes, quieness ya se encontraban en el lugar haciendo fila para poder ingresar.



(Le recomendamos leer: El llanto de los afectados de Continental Towers al ver caer el edificio)

Acabo de llegar a Plaza Mayor sólo para enterarme de que el concierto de Cultura Profética y Shaggy no se va a poder realizar porque el productor no presentó los permisos necesarios.



Con tanta incertidumbre es muy difícil posicionar a Medellín como plaza de eventos en LATAM. pic.twitter.com/aGePinyQQQ — Laura Mosquera 🎶 (@LauraMosquera) December 8, 2022

Por su parte, la empresa High Frecuency, organizadora del evento, se pronunció sobre el hecho manifestando que otra de las razones de la cancelación fue la no presencia de Shaggy para el evento, que conmemoraba los 25 años de Cultura Profética.



Asimismo, argumentaron que sí contaban con dichos permisos y que hubo desconocimiento de las normas por parte de las autoridades de la ciudad.



"Por más que se tenían los permisos, las autoridadesn no permitieron nuestro desarrollo, al público colombiano desde nuestros corazones nos disculpamos, sabemos lo mucho que esperaban este concierto. Estaremos haciendo las respectivas devoluciones y responderemos legalmente como se debe", indicó la empresa.



(Lea, además: No hubo asesinatos en la noche de velitas en Medellín)



MEDELLÍN