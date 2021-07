Ya van 22 días de campamento sin permisos en la U. de A.

En la ciudad universitaria de la Universidad de Antioquia continúa la ocupación de un grupo de jóvenes que desde el pasado 1 de julio tiene un campamento ubicado en el bloque 12.



Hasta el momento avanzan las negociaciones entre profesores y los ocupantes para que se retiren pues el campamento no está autorizado por parte de las directivas.



Los jóvenes, de lo que se cree son estudiantes de la misma institución, piden espacios de diálogo político constante en la universidad y la apertura total de las instalaciones.



“Los profesores se acercaron a conversar con ellos y estamos pendientes de los resultados de esas conversaciones. Cada uno contribuye con lo que pueda y lo estamos esperando es que la situación se resuelva sin generar más problemas de los que se han creado y estamos apelando a la reflexión de las personas que están allí”, explicó William Fredy Pérez, secretario general de la Universidad de Antioquia.



De acuerdo con el funcionario, la ocupación ha sido intermitente de entre 30 y hasta 300 personas, lo que ha constituido problemas para el funcionamiento de la institución. Incluso el campamento generó que el examen de admisión se trasladara de la ciudad universitaria al Paraninfo, al edificio Antioquia y a las instituciones universitarias Pascual Bravo e ITM.



¡Abran ya la UdeA!



Hoy fuimos al bloque 12, tomamos aguapanelita con canela, comimos tocipapa, nos reímos, cantamos y escribimos el desahogo de más de un año en pequeñas frases mientras nos mirábamos los rostros llenos de nostalgia y anhelo.



Ayer miércoles, el Comité Rectoral emitió un comunicado en el que hizo un llamado al cuidado de las instalaciones de la universidad y que no sea tomada de manera abrupta.



“Si es pública, si se le reivindica como tal, es absurdo que se tomen abruptamente las formas de control de acceso a sus campus o que se reclamen, de hecho, pedazos de la universidad como si pertenecieran a causas superiores pero específicas que, sin embargo, invocan precisamente aquel atributo de lo público. Si se le lleva en el alma y en la piel, es inexplicable que se le fuerce para hacer visible todo aquello que, sin embargo, excede sus propias posibilidades. Si se le defiende, no es comprensible que se le trate con irresponsabilidad y desdén”, dice una parte del comunicado.



Frente al pedido de una reapertura total de la universidad, Pérez explicó que esto por ahora no es posible debido a las asesorías del comité médico y científico de la institución frente al covid-19.



“Mientras tanto se estudian rutas posibles de retorno”, detalló el secretario.



MEDELLÍN

