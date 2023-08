El río Medellín recorre todo el valle de Aburrá, partiéndolo en dos y sirviendo, a lado y lado, como autopista para vehículos que necesitan cruzar la ciudad de norte a sur o viceversa.



Sin embargo, una de las metas que se tiene es que dicho río también sirva como una autopista para drones. Así lo dio a conocer la alcaldía de Medellín en 2021 cuando informó la realización de una prueba piloto para materializar esta idea.

Y aunque parecía una iniciativa que no prosperaría, esto podría ser una realidad muy pronto. En días pasados, la empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas de Medellín (ESU), junto con Thales, compañía francesa de tecnología, firmaron un acuerdo que da luz verde al desarrollo de la aviación no tripulada en el país, en el marco del proyecto de la autopista de drones sobre el río Medellín.



Lo que se esperaba, explicaron ambas partes, era que la Aeronáutica Civil presentara la resolución con la que se busca cambiar la reglamentación para operaciones con drones en Colombia, lo que haría posible el desarrollo de la autopista de drones sobre el río.



Desde la Aerocivil indicaron que dicha resolución ya salió, es la #01226 del 26 de junio del 2023, la cual permite realizar pruebas de campo y ensayos operacionales con aeronaves no tripuladas (UA).



Prueba piloto realizada en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

“El Plan Piloto de Pruebas Tecnológicas de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) tendrá como objetivo evaluar la confiabilidad de las operaciones aéreas, su adaptabilidad, las condiciones de vuelo de los diferentes UAS y la seguridad operacional”, dice la resolución.



Sin embargo, la misma aclara que la participación en dichas pruebas no constituye en una autorización previa para un permiso de operación comercial y que, para obtener dicha autorización, se debe cumplir la normatividad vigente acorde al tipo de operación aérea a realizar.



La Aerocivil, que vigilará dichas pruebas, indicó que los ensayos iniciales tendrán una duración de dos meses a partir del inicio de la prueba, pero que podrían prorrogarse.



Aplicado a la autopista de drones sobre el río, el convenio entre Thales y la ESU indica que esta última será la encargada de integrar a la Aeronáutica Civil para que esta institución implemente las diferentes normatividades en el marco de los vuelos, como también de consolidar alianzas con diversas compañías que permitan la dotación de los drones y sistemas para el proyecto.



“Este acuerdo marca un hito por el desarrollo de la aviación no tripulada en Medellín. La firma del memorando de entendimiento con Thales da paso a la creación de un corredor mucho más seguro para operar los drones, siendo así un referente de innovación para Colombia y la región. Estamos uniendo fuerzas con diferentes actores para que la tecnología sea brinde nuevas alternativas de transporte en la ciudad”, afirmó Edwin Muñóz, gerente de ESU.



Thales, por su parte, indicó que, como compañía especialista en seguridad y tecnología para drones, permitirá proporcionar autorizaciones de vuelo automatizadas para estos dispositivos, establecer rutas de vuelo y monitorear su presencia en el espacio aéreo de baja altitud para garantizar que no haya conflictos con otras aeronaves que aterricen y despeguen del Aeropuerto Olaya Herrera.



Pablo Fernández, gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Thales, manifestó que una vez esta nueva regulación sea de conocimiento público, se procederá con los trámites oportunos para poder comenzar las operaciones, lo que podría tardar algunos meses.



“El objetivo principal es lograr reducir las emisiones de contaminantes a la atmosfera mediante el empleo de energías limpias, como es la usada por las aeronaves no tripuladas. Además, este proyecto permite reducir tiempos de entrega de envíos urgentes -como por ejemplo hospitales-y, además, cuenta con la participación de múltiples alianzas encargadas de brindar dotación, seguridad y otros factores clave para su correcto desarrollo”, afirmó el directivo.

Referente a la seguridad, Fernández enfatizó que la fuerte ciberseguridad en los sistemas que se emplean es uno de los principales pilares de la compañía para evitar robos y el uso inadecuado de los sistemas y los datos de los usuarios.



¿Tiene Medellín la tecnología en drones para el propósito que se busca? El directivo de Thales opinó que Medellín, y en general Colombia, es un país atractivo donde ha comenzado a crecer la inversión en tecnología e innovación.

“A través de alianzas con diferentes entidades, este proyecto permitirá la entrega de paquetes de una manera más eficiente y rápida. Medellín es la mejor plataforma a nivel tecnológico que puede disponer Colombia al estar en la vanguardia de Investigación y Desarrollo del país. Estos proyectos innovadores requieren de una tecnología muy avanzada que garantice el uso correcto y seguro del espacio aéreo”, expresó Fernández.



Pero no es solo mensajería, el potencial de las aeronaves no tripuladas es muy grande en el país, así lo expresó el alcalde Daniel Quintero cuando se realizó el vuelo de prueba de un vtol (dron de despegue y aterrizaje vertical) sobre el río Medellín.



“Que hagamos un acuerdo para que Medellín se convierta en el modelo, en un esquema que nos permita crear las reglas, no solo para un sistema de paquetería con drones en el que usted pida un domicilio y un dron vaya y le lleve el servicio a su casa, como ya está ocurriendo en Estados Unidos, sino también para el transporte de pasajeros a través de drones; que Medellín sea el camino para eso, porque es la ciudad más avanzada hoy en ese propósito, porque arrancó con ese proyecto de drones; entonces, yo los invito a soñar”, dijo el mandatario local.

Ya hay ejemplos

A comienzos de este año, la compañía Amazón activó el programa Amazon Prime Air, para entregar paquetes con drones, el cual comenzó operando en algunas zonas de los estados de California y Texas (EEUU).



Para ello utilizan un dron hexagonal MK27-2, que es capaz de transportar paquetes de un peso máximo de 1,5 kilos.



Esta se suma a un puñado de empresas que ya operan con drones con proveedores como la startup israelí Flytrex, Wing y Amazon.



Una nota realizada por El Espectador indicó que, "según Wing, que hace entregas de poco más de un kilo, anunció en abril lo que denominó 'el primer servicio de dron de entregas comerciales' en una gran zona metropolitana de Texas como Dallas-Fort Worth".



