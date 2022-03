Se dice que es la fosa común más grande del país, que alberga cientos de restos humanos de personas que fueron detenidas, torturadas y ejecutadas por grupos al margen de la ley.



Se trata de La Escombrera, un botadero ubicado en lo alto de la comuna 13, donde a pesar de todo lo dicho, en siete años no se ha encontrado un solo resto humano.



Este lugar, asociado con muerte, también lo rodea un hilo de esperanza: el de las familias de las personas dadas por desaparecidas, que ajustarán casi dos décadas de espera para conocer si su ser querido se encuentra bajo la montaña de escombros.

Han pasado más de siete años desde la última intervención en esa zona y la esperanza estaba en que a comienzos de este año se retomara la búsqueda, algo que todavía no tiene fecha fija.



Un funcionario de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conocedor del caso, pero que prefirió omitir su identidad, le confirmó a este medio que se tiene lista toda la ruta, así como el operativo diseñado para retomar la búsqueda.



Sin embargo, lo que faltan son recursos, pues se requieren unos 800 millones de pesos, dinero con el que no se cuenta.



“Sería irresponsable ordenar que se inicie sin los recursos, porque estamos hablando de unos trabajos que tomarían unos ocho o nueve meses, pero que, si se arranca sin recursos, habría que detener los trabajos a los pocos meses, lo que no sería justo con las familias de las víctimas”, dijo el funcionario.



Agregó que está en conversaciones con la alcaldía de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y hasta con la Gobernación de Antioquia para ver la forma de conseguir los recursos, ya que es vital que las obras arranquen este año.



Desde otras laderas de Medellín, así se divisa La Escombrera. Foto: Esneyder Gutiérrez

Sobre el tema, Iván Palomino, secretario encargado de la No Violencia de Medellín, contó que desde la Alcaldía de Medellín han costeado los valores aproximados para los aspectos logísticos que plantea la medida cautelar.



“Tanto la remoción como excavación pueden variar en sus precios, de acuerdo con el tiempo que dure la intervención y otros detalles que esperamos definir conjuntamente con la JEP, la UBPD y con participación de las víctimas peticionarias de la medida cautelar”, indicó Palomino.



Agregó el funcionario que en el 2021 se cubrió financieramente la exploración de un polígono nuevo, proceso que se realizó entre el 22 y el 26 de marzo de ese año, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos.



Adicionalmente, desde esa dependencia se está reforzando la protección y cerramiento del polígono con una inversión cercana a los 50 millones de pesos, “a lo cual se suman las acciones de seguridad realizadas por la Policía encaminadas a garantizar que no se alteren las condiciones del polígono protegido por la medida cautelar”.



Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas informó que se ha propuesto un Plan de Trabajo Conjunto entre la Unidad de Búsqueda y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.



“El plan de intervención propone acciones conjuntas de la UBPD y la UIA, contempla la participación de la Alcaldía de Medellín y hace referencia al apoyo técnico, logístico y financiero para el desarrollo del abordaje”, informó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad.



La alcaldía de Medellín debería ser la que ponga los recursos necesarios para todo lo que allí se necesite FACEBOOK

TWITTER

Con base en las estimaciones del área definida y los volúmenes de relleno existentes en la misma, agregó la directora, se han hecho cálculos sobre el movimiento de tierras y una propuesta metodológica para la intervención, que incluye la participación de un equipo de especialistas forenses y el uso de diversas tecnologías para el registro del proceso y definición de áreas más precisas de intervención.



Aunque el plan de trabajo deberá apoyarse en el uso de maquinaria, este será supervisado de manera permanente por los especialistas forenses y la intervención de estos para estar atentos a cualquier indicio que pudiera implicar una posible recuperación.



“Sin embargo, en la medida que se intervengan en niveles próximos a la fecha de los acontecimientos el trabajo arqueológico será mayor y requerirá de un trabajo aún más meticuloso y directo por parte de los arqueólogos”, aclaró Monzón.

Línea de tiempo

A mediados del 2015 comenzó la exploración en un terreno de 3.700 metros cuadrados, denominado Polígono Uno, en el que luego de cinco meses de excavaciones no hallaron restos.



La búsqueda en esta zona se realizó tras las declaraciones de Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias 'Móvil 8', quien informó a la Fiscalía sobre la presencia de cadáveres enterrados en La Escombrera.



Y aunque en 2016 –y luego en 2017- se dijo que se continuaría con la búsqueda en el Polígono Dos, esto no ocurrió.



Carlos Arcila, exsubsecretario de Derechos Humanos de Medellín, contó que una vez terminó la excavación del Polígono Uno en 2015, las proyecciones para continuar en el Polígono Dos indicaban que las posibilidades de hallar restos humanos eran del 20 al 30 por ciento.



Para esta fase, se habían asignado unos 750 millones de pesos.



Finalmente, con aval de la Fiscalía, se optó por priorizar la búsqueda en el Cementerio Universal (actualmente también con medidas cautelares de la JEP) en el marco del Plan Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que se indicó que allí habría al menos 1.000 restos de personas desaparecidas y habría mayor probabilidad de hallazgos.



Sobre lo que ordenó la JEP para retomar en la búsqueda en La Escombrera, Arcila opinó que “la alcaldía de Medellín debería ser la que ponga los recursos necesarios para todo lo que allí se necesite”.



No solo eso. Expresó también que se deben tomar testimonios de personas diferentes a ‘Móvil 8’, como jefes de estructuras criminales y otros actores de la época para hacer un mapeo más completo sobre posibles restos en La Escombrera.



“Esto se comenzó a hacer en la alcaldía anterior, pero desafortunadamente se acabó el cuatrienio. Todo esto se contó en el empalme porque era algo en lo que se venía avanzando y la idea era insistir”, puntualizó el exfuncionario.



Así las cosas, mientras todas las entidades coinciden en realizar un trabajo articulado para comenzar con la excavación, ninguna ha dicho de manera directa que aportará o asumirá el costo necesario para materializarla.



Y las familias de los desaparecidos, todavía están esperando.

