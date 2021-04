El plan para que el Olaya Herrera sea una empresa tan grande como EPM

El Concejo de Medellín tiene previsto discutir este lunes 26 de abril, en segundo debate, el proyecto radicado por la Alcaldía y mediante el cual busca el cambio de la razón de Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, como se identifica actualmente, a Empresa de Desarrollo Aeroportuario y Aeronáutico de Medellín - Olaya Herrera, que será el nuevo nombre de la entidad.



De ser aprobado, en mayo próximo empezaría la transición.

Pero, la pregunta que ronda en la ciudadanía, líderes políticos, cívicos, económicos y academia es si este plan va encaminado al cierre o traslado del Olaya.



“¡No! La respuesta es no. La propuesta de transformar la naturaleza jurídica de establecimiento público a una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) nada tiene que ver. El debate del cierre del aeropuerto siempre ha estado sobre la mesa desde hace, tal vez, 50 años. Cuando la ciudad, la región y el país impulsaron estudios para desarrollar nuevos proyectos en las afueras de la ciudad: Rionegro y San Pedro de los Milagros y recordemos que, en 1984, con la inauguración del José María Córdova, fue cerrado el Olaya”.



Quien así responde es Jesús Alberto Sánchez Restrepo, gerente general del Olaya Herrera y quien lleva seis años al frente de la entidad.

La industria aérea es considerada motor del desarrollo económico. Es creadora de empleos, una de las principales vías de entrada de divisas en los países, genera conexiones, además de facilitar la realización de negocios. Muchos expertos llaman al Siglo XXI el "Siglo del Aire" pic.twitter.com/nU0oYabCuG — Aeropuerto Olaya Herrera (@AeropuertoEPAOH) April 19, 2021

Entonces, ¿por qué tanto ruido frente al futuro de este aeropuerto?



El alcalde Daniel Quintero ha manifestado volver a pensar en el cierre del Olaya o su traslado. Pero, en un futuro. No podemos taparnos los ojos y negar que el aeropuerto está en el centro de la ciudad y que esa condición restringe tanto el crecimiento del mismo aeropuerto como el desarrollo y modernización de la ciudad.



Otra limitación es que no puede operar con instrumentos, la operación es visual. Además, no funcionamos de noche, y si se nubla se cierra hasta que haya luz. Pero, insisto el debate no lo damos nosotros. El escenario es otro. Independientemente del Acuerdo que presentamos al Concejo, esa continuidad o cierre no es inherente a la nueva Empresa.



¿Por qué esta Administración plantea un cambio de la razón de Establecimiento Público a una EICE?



No es por qué sino el para qué queremos transformarnos. Permítame un poco de historia. Este terminal aéreo nació de forma oficial el 5 de julio de 1932. Era el campo de aviación Las Playas, que días después fue bautizado Enrique Olaya Herrera, en homenaje al presidente de la época.



Luego, en 1985 le fue entregado al Municipio de Medellín por el Fondo de Inmuebles de la Nación, en el marco de un contrato de comodato a 99 años. Esto con la entrada en operación del José María Córdova. Seis años después, en diciembre de 1991, fue creado el actual Establecimiento Público Aeroparque Olaya Herrera, encargado de administrar el lote-terreno, ni siquiera el aeropuerto.



En el 2001, el Concejo aprobó que pasáramos a llamarnos Aeropuerto y no Aeroparque lo que nos dio facultades, por ejemplo, para administrar otros aeropuertos y poder asociarnos.



Actualmente, el Olaya está en concesión hasta el 2032, junto con otros cinco aeropuertos de la región, a Airplan. Esta firma opera, administra, explota, adecua y moderniza, además del Olaya, el José María Córdova, de Rionegro; Los Garzones, de Montería; el Antonio Roldán Betancur, de Carepa; El Caraño, de Quibdó, y Las Brujas, de Corozal. La Aeronáutica Civil, dada nuestra naturaleza, nos pidió que le ayudáramos en la vigilancia y supervisión de estos aeropuertos, a cambio estamos recibiendo utilidades de la concesión.

Jesús Alberto Sánchez Restrepo, gerente general del Olaya Herrera Foto: Jaiver Nieto

En concreto, ¿en qué consiste la propuesta de transformación?



Queremos aprovechar las grandes oportunidades que tiene hoy el país en cuanto al desarrollo del transporte aéreo y vemos ahí la posibilidad de convertirnos en el principal aliado estratégico de la Aeronáutica Civil, como ente público.



En los últimos 10 años el país ha tenido un crecimiento vertiginoso en materia de conectividad y movilidad aérea, pero, desafortunadamente, solo hay esa conectividad en unos cuantos nodos. Tenemos identificadas unas 184 infraestructuras aeronáuticas, entre aeropuertos y aeródromos propiedad de Aerocivil, de los municipios y de particulares.



De esas 184, solo 63 están conectadas por rutas aéreas. Las otras no funcionan porque no hay quién las opere ni quién las administre.



Digamos, que esa es una primera línea de negocio, administrar aeropuertos.



Si con la actual naturaleza administrativa estamos generando ganancias ¿qué tal si nos arriesgamos y nos metemos de tiempo completo a la prestación de servicios aeroportuarios y aeronáuticos? No solo en la región, sino en todo el país. Y ¿qué tal que el día de mañana, digamos en un futuro cercano, podamos estar jugando en grandes ligas en el mundo en toda la gestión de servicios aeronáuticos y aeroportuarios? Y es que el aeropuerto no es solo tránsito de viajeros y de empleados, uno mira y lo que hay detrás es una industria.



La industria de la aviación y de la prestación de servicio en transporte aéreo. Eso genera la rentabilidad que usted quiera. En Colombia, el transporte aéreo genera el 2,7 por ciento del PIB, anualmente se facturan más de 7.500 millones de dólares y genera más de 600.000 empleos directos e indirectos. Como si fuera poco, este sector activa otros como el de turismo y el de salud.

¿Cuáles serían esas otras líneas de negocio?



Bueno, además de la gestión de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, que tiene que ver no solo con la administración de los aeropuertos, sino también con su operación, mantenimiento y comercialización e incluso con la construcción de infraestructura, le estamos apostando a la asesoría, consultoría e interventoría.



Aquí cabe la elaboración o modificación de planes maestros o cartas de navegación que todos los aeropuertos del país tienen que poseer.



No cualquiera los puede hacer y ahí es donde nosotros jugamos. Tenemos 30 años de experiencia. Otra está relacionada con servicios conexos a la aviación. Esto ya si entra en un ejercicio más de competencia con empresas privadas que están prestando servicios dentro de los aeropuertos. Sobre todo, los servicios en tierra. Ejemplos: el transporte de equipajes, el suministro de combustible, el parqueo de aeronaves, el catering y alimentación que se suministra en las aeronaves y una última línea es convertirnos en un proveedor de bienes y servicios que requiere la Aeronáutica Civil, sobre todo en materia de tecnología e instrumentos para la aeronavegación. Instalación, por ejemplo, de radares, de instrumentos.

El plan le apuesta al desarrollo de la industria de la aviación y de la prestación de servicio de transporte aéreo. Foto: Jaiver Nieto

¿Y hay experiencia para desarrollar todo eso?



Solo tenemos experiencia en una sola línea del negocio: la de administrar aeropuertos. Las otras las vamos a empezar a desarrollar con la figura de la EICE. Vamos a potencializarlas, a impulsarlas, proyectarlas y comercializarlas.



¿Qué tanto ganará Medellín con esta idea de transformación del Olaya?



Esta nueva empresa, de ser aprobada por el Concejo, como lo esperamos, será tan grande como EPM. Hoy solo somos administradores de aeropuertos, con un solo negocio que es el contrato de concesión.



Y, aun así, después de EPM, el establecimiento Olaya Herrera sin ánimo de lucro es el que más recursos transfiere al Municipio: en 2020 fueron 10.000 millones de pesos.



Siendo EICE seguiremos haciendo lo mismo, pero ya toda acción que llevemos cabo tiene que ser rentable. Ahora sí tenemos ánimo de lucro y en esos tres frentes que le detallé hay una cadena de valor.



Las utilidades de hoy tienen que duplicarse o triplicarse, porque esa figura nos permite arriesgar al ingresar de manera más directa al sector aeroportuario. Hay modelos en el mundo como el caso de España, Italia y EE.UU. El modelo español es Aeropuertos Nacionales de España (Aena).



JORGE IVÁN GARCÍA J.

Editor EL TIEMPO Medellín

@jorgar_eltiempo