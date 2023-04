'Nutrición, ejercicio y comportamiento. Un enfoque integrado para el control de peso'. Así se titula un libro que fue prestado hace 16 años, 192 meses, 835 semanas, 140.230 horas y 8'416.800 minutos en una biblioteca pública de Medellín y que hasta el sol de hoy no ha sido regresado.



"Aunque no lo crean... esperamos que el lector o lectora haya podido bajar de peso y lo regrese", se lee en la publicación con la que el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín busca al usuario que olvidó devolver el libro.

Más allá de las risas que genera la publicación, el contenido hace parte de una estrategia llamada 'Déjalos que vuelvan' con la que se busca fomentar la devolución de libros prestados por los usuarios en Medellín.



Datos del Sistema de Bibliotecas señalan que hay 17.060 materiales —entre libros, películas, revistas y demás— que no han sido regresados por los ciudadanos.



"Los libros pueden prestarse en una biblioteca y devolverse en otra, pero muchas veces la gente se queda con ellos por pereza de volver a la biblioteca o por algún problema. La campaña busca que la gente se sensibilice de la importancia que otros puedan usar el material", explicó al EL TIEMPO el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez.

“Hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver” en nuestro caso: 16 años, 192 meses, 835,00 semanas, 140.280, 8.416.800 minutos y 505.008.000 segundos. A diferencia de Pimpinela, no hemos aprendido a vivir sin su amor. #DéjalosQueVuelvan pic.twitter.com/UZPjNcmqUz — Sistema Bibliotecas - Alcaldía de Medellín (@BibliotecasMed) April 3, 2023

Al frente de la iniciativa para recuperar los libros está 'La cazamorosos'. Su identidad es reservada, pero lo que se conoce de ella es que es una gallina vivía en una finca cercana al Parque Biblioteca Lusitania, en el corregimiento de San Cristóbal, y que le gustaba leer 'La gallina Lulú'.



Un día fue a prestar el cuento y no lo encontró. Desde entonces se convirtió en bibliotecaria en el día para cuidar los libros y en la noche, en 'La Cazamorosos', para asegurarse que los usuarios regresen los materiales que les prestan en las bibliotecas de Medellín.



"Yo trato de recuperar los que más puedo, pero soy solo una gallina cazamorosos.... Uno llama a los usuarios y les dice 'devuelva los libros, ¡devuélvanlos!', pero ¡no los devuelveeen!", dijo la gallina Cazamorosos en diálogo con este diario.



Por eso, pide a toda la ciudadanía que tenga un libro sin devolver desde el 2007 hasta la fecha que lo haga. "No tienen que pagar absolutamente nada.... Nada, nada nada. Ellos los devuelven y después de que pasan unos días pueden volver a prestar libros en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín", aseguró la Cazamorosos.



El objetivo es que los usuarios no sientan vergüenza o temor al devolver los libros que se vencieron. El Sistema de Bibliotecas Públicas recordó que no se cobran multas, no regañan y no se enojan. "Todo lo que queremos es que los libros vuelvan a las bibliotecas para que otros lectores y lectoras puedas disfrutarlos", señalaron desde la entidad.



El secretario recalcó que estos libros son bienes públicos que requieren del cuidado de todos los ciudadanos y por eso la importante de que sean regresados. Actualmente, en Medellín hay 24.318 materiales prestados que en caso de no renovarse deberán ser regresados en los próximos días.

'La Cazamorosos' busca libro que no se regresó en biblioteca de Medellín. Foto: Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín

¿Cómo prestar un libro en Medellín?

Cualquier persona se puede inscribir, presencial o virtualmente, al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para prestar alguno de los 292.855 materiales disponibles en todas bibliotecas de la ciudad.



Con el registro, los ciudadanos no solo pueden acceder a los libros de las sedes físicas, sino que también pueden ingresar a la biblioteca virtual y a la cosmoteca donde se prestan materiales en línea.



"La cosmoteca es casi una red social, donde se puede crear un avatar y se pueden hacer juegos para ver con qué escritor te conectas", explicó Narváez. A eso se suman las actividades culturales que se ofrecen en espacios como la Casa de la Literatura o la Biblioteca Pública Piloto, entre otros.



Además, durante abril se celebra el mes las Bibliotecas, el Libro y el idioma con más de 120 actividades que se pueden consultar en bibliotecasmedellin.gov.co.



MEDELLÍN

