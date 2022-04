La farmacéutica china Wantai BioPharm adelanta la fase tres del estudio clínico de su vacuna intransal contra el coronavirus. En Colombia, las pruebas están a cargo del programa de estudio y control de enfermedades tropicales (Pecet) de la Universidad de Antioquia, que busca 400 voluntarios para aplicares el biológico.

Se trata de un spray nasal que "estimula las células inmunes de las mucosas con el objetivo de prevenir la infección... Si el virus entra, es atacado más rápido", explicó Iván Darío Vélez Bernal, director de Pecet, en un artículo de la institución académica.

Cabe destacar que el biológico cuenta con la autorización del Invima, pero su aplicación solo está autorizada para fines del estudio. Además, los voluntarios son sometidos a varios exámenes médicos previos para determinar si son aptos para la investigación, es decir, si se les puede aplicar la vacuna.



(Lea también: Medellín: lo que le falta para no exigir tapabocas en lugares cerrados).

Facebook Twitter Linkedin

(Imagen de referencia) Hasta el momento, lo estudios han demostrado que la vacuna intranasal es segura. Foto: iStock

Al igual que con las vacunas intramusculares, se requieren dos dosis de este fármaco, las cuales deben ser aplicadas en las dos fosas nasales. Eso sí, en este caso, la segunda aplicación se efectúa después de 14 días.



El fármaco viene en una pequeña jeringa sin aguja, cuya terminación es un orificio que facilita la salida del líquido como si se tratara de la boquilla de un aerosol. De tal forma que las mucosas de la nariz, la boca y la garganta quedan impregnadas con la vacuna.



(De interés: Estos son los municipios de Antioquia donde no se requerirá tapabocas).



Una vez la persona es inmunizada, los profesionales de la UdeA hacen el seguimiento médico. Al final, los datos que recolecten serán sistematizados y entregados a la farmacéutica.



Para participar debe ser mayor de 18 años, tener disposición para controles y visitas durante un año, no estar contagiado de coronavirus, que la última dosis de la vacuna contra el covid-19 haya sido hace seis meses y no ser un paciente con VIH o cáncer.



(Siga leyendo: Presunto abusador se le escapó a la Policía en un hospital en Medellín).



Los interesados pueden escribir al correoensayosclinicos@udea.edu.co o diligenciar una intención de participación.



Actualmente, países como China, Singapur y Sudáfrica también están adelantando estos mismos estudios.

Más noticias

Hotel Cartagena tendrá que presentar disculpas por discriminar a un joven



Tapabocas: municipios en Colombia donde se podrán quitar



Tapabocas: ¿también se elimina su uso en TransMilenio y transporte público?



Tendencias EL TIEMPO