Bomberos de Medellín denuncian malas condiciones para atender emergencias

Abandono, mala infraestructura en las sedes y falta de personal necesario son las denuncias que han estado realizando los bomberos de Medellín.



La situación se ha hecho compleja debido a que, según la Personería, solo la estación de bomberos de Campo Valdés estuvo cerrada por falta de personal. Entre tanto, las de Floresta y Doce de Octubre, además de no contar con el personal necesario, estuvieron operando con vehículos genéricos.



De otro lado, el bombero Carlos Giraldo denunció que la estación CB-2, ubicada en la avenida Regional con Pichincha, “tiene un abandono total” y dijo que cuando llueve se presentan filtraciones de agua y las paredes presentan fisuras.

Debido a este panorama, la Personería de Medellín anunció una vigilancia de reacción inmediata al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) por la situación que atraviesan las estaciones de bomberos de la capital antioqueña.



“Buscamos que nos aclaren el por qué de esta situación y de estas vigilancias que vamos a hacer que son de reacción inmediata saldrán hallazgos que se podrán ir a disciplinarios o, en un momento dado, recomendaciones para que esta situación no vuelva a ocurrir”, dijo Luis Aníbal Peláez Molina, personero delegado para la Vigilancia Administrativa.



Este diario consultó al Dagrd sobre las denuncias e informó que la notificación por parte de la Personería no ha llegado a la dirección de la entidad.



De otro lado, esta entidad explicó que la ciudad cuenta con 12 máquinas en total que pertenecen a diferentes estaciones de bomberos, que son ocho en toda la capital antioqueña.



Muchas de esas máquinas son de reserva, señaló el Dagrd, y por eso es que todos los incidentes y emergencias se han atendido hasta el momento y la operación no se ha visto afectada.



