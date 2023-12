Bomberos controlaron incendio forestal en Medellín que amenazó con quemar dos viviendas

Un impresionante incendio forestal se presentó en la tarde de este viernes, 8 de diciembre, en la vereda Media Luna del corregimiento de Santa Elena en el oriente de Medellín.



Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron hasta la zona rural, minutos después de la una de la tarde, para atender la emergencia reportada a las 11:10 a. m. Las llamas amenazaron con alcanzar por lo menos dos viviendas de la zona.

Según el reporte de las autoridades locales, los bomberos controlaron las llamas en la madrugada de este sábado, 9 de diciembre. Aunque las casas y sus habitantes tuvieron que ser evacuados por precaución, retornaron cuando las condiciones estuvieron seguras.



Incialmente, al sitio llegaron dos tripulaciones con nueve unidades bomberiles para adelantar labores de control de las llamas. Los fuertes vientos y las altas temperaturas dificultaron la labores de los organismos de emergencia durante la tarde.

(16:20) | Al momento, se han realizado tres descargas de agua con Bambi bucket y el apoyo aéreo helicoportado. pic.twitter.com/HEXMBHc7SQ — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) December 8, 2023

Ante la magnitud de la conflagración, una máquina contra incendios y un camión cisterna se sumaron a las labores. En total, al sitio llegaron cuatro máquinas contra incendios, un camión cisterna y 25 unidades bomberiles para controlar la conflagración de cobertura vegetal.



Debido a la complejidad del terreno se activó el servicio de 'bambi bucket' para contener las llamas realizando descargas de agua desde el aire con apoyo aéreo helicoportado.



Para contener la emergencia se necesitaron 15 descargas de 520 litros de agua cada una, aproximadamente. En la zona también hicieron presencia la Cruz Roja y la Defensa Civil.



En redes sociales se compartieron videos del angustioso momento que vivió una familia de la zona cuando las llamas alcanzaron los alrededores de su vivienda.

Momentos de angustia viven ciudadanos del corregimiento de Santa Elena tras incendio de cobertura vegetal. #BomberosMedellín atiende incendio. pic.twitter.com/y93exMFqb9 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 8, 2023

En lo corrido del año, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ha atendido 198 incendios de cobertura vegetal bajo la influencia del fenómeno de El Niño. Desde el Dagrd recomendaron a la ciudadanía no hacer quemas en zonas verdes, no dejar basura en zonas boscosas, no arrojar vidrios en estos lugares y apagar completamente las fogatas.



