Bomberos de Medellín atendieron cuatro incendios durante la noche de 'alborada'

Bomberos Medellín informaron la atención de cuatro incendios, uno estructural y tres de cobertura vegetal, durante la ‘alborada’.

El primer caso fue reportado a las 10:39 p. m. en Altavista. Según el reporte de Bomberos, “un volador que cayó en zona verde generó una conflagración en el lugar. Por eso, fue necesaria la activación de una tripulación y cinco unidades para atender esta emergencia”.



El segundo caso fue un incendio estructural a las 11:01 p. m. en el barrio Kennedy. Allí, según el reporte inicial, un volador ingresó por una ventana quemando las cortinas.



“De inmediato se activaron nueve unidades bomberiles en dos máquinas de desplazamiento rápido que llegaron a la carrera 84 con calle 91C para controlar el incendio”, indicó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

Incendio estructural atendido en Medellín. Foto: Dagrd - Medellín

En la madrugada del 1 de diciembre, Bomberos se atendieron otros dos casos de incendio de cobertura vegetal. Si bien no se lograron establecer las causas, por la hora de las emergencias no se descarta que estén asociados con temas de la ‘alborada’.



Uno de estos fue en el barrio El Pesebre, que fue controlado por una máquina de desplazamiento rápido con cinco tripulantes. El segundo fue en Calasanz, al que acudieron cuatro unidades bomberiles.



En ninguno de los casos atendidos se reportaron personas lesionadas.



Desde el Distrito le reiteran a la comunidad no usar pólvora, evitar elevar globos de mecha incandescente y reportar cualquier incidente a la Línea 123.



