Con el objetivo de reemplazar tres compuertas de la torre de captación de agua del embalse La Fe, en El Retiro, Empresas Públicas de Medellín interrumpirá durante este domingo 2 y la madrugada del lunes 3 de octubre el servicio de agua en cinco municipios del Valle de Aburrá.



Los trabajos hacen parte del proceso de modernización de la planta de potabilización La Ayurá, en Envigado, que recibe el agua cruda que llega de La Fe y abastece al 50 por ciento del área metropolitana.

Si bien el servicio no será interrumpido al mismo tiempo en todos los barrios de la ciudad, se espera que más de un millón de personas estén sin agua por lo menos 12 de las 20 horas que duran los trabajos.



Para atender el corte, EPM suministrará agua potable a través de 41 rutas residenciales de carrotanques, distribuidos en cinco zonas y nueve rutas adicionales para los clientes corporativos del sector salud, industria y grandes superficies comerciales.

Planta de potabilización La Ayurá, en Envigado. Foto: Cortesía EPM

Además, la empresa dio una serie de recomendaciones para enfrentar la interrupción: almacenar agua de forma oportuna y solo la necesaria, no dejar el aprovisionamiento para última hora, tener en cuenta que la hora proyectada para el restablecimiento es tentativa y consumir el agua de forma moderada al momento del restablecimiento.



A través de la página web www.epm.com.co, la línea de atención al cliente 604 444 4115 y la asistente virtual de EPM, Ema, los usuarios podrán consultar si su casa o comercio se verá afectado por los cortes.



Con el número de contrato y la pregunta '¿voy a tener interrupción este fin de semana?', Ema responderá a los usuarios a través del WhatsApp: 302 3000 115.



A continuación, le contamos cuáles son los horarios y las de interrupción a lo largo de fin de semana en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá:

Medellín

Domingo 2 de octubre, entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m.



Barrios: Las Mercedes, Los Alpes, La Palma, Las Violetas, La Loma

de Los Bernal, Altavista, La Gloria, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.



Domingo 2 de octubre, entre 8:00 a.m. y 8:00 p.m.



Barrios: El Rincón, La Colina y La Hondonada.



Domingo 2 de octubre, entre 10:00 a.m. y 6:00 p.m.



Barrios: Altos del Poblado, La Asomadera No.3 y El Tesoro.



Domingo 2 de octubre, entre 10:00 a.m. y 8:00 p.m.



Barrios: Las Playas, Diego Echavarría, Campo Amor, Patio Bonito, Lalinde, Noel, Manila, La Mota, El Poblado, El Rodeo, Astorga, Cristo Rey, La Florida, El Castillo, Santa María de Los Ángeles, El Diamante No. 2, Barrio Colombia, Los Balsos No. 2, Guayabal, Alejandría, Castropol, Simesa, Santafe, Villa Carlota, Shellmar, Parque Juan Pablo II, La Colina y La Aguacatala.

Domingo 2 de octubre, entre 10:00 a.m. y 10:00 p.m.



Barrios: Santa Rosa De Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, La Castellana, Las Mercedes, Simón Bolívar, Nueva Villa de Aburrá, Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII-La Quiebra,

Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal), Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque, La Pradera, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, La Asomadera No. 3, Cataluña, Los Cerros-El Vergel y Loreto.



Domingo 2 de octubre, entre 12:00 del mediodía y 12:00 de la noche



Barrios: Aures No. 2, Picacho, Aures No. 1, Monteclaro (San Cristóbal), El Rincón, La Mota, El Rodeo, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de

Los Bernal, Parque Juan Pablo II.



Entre las 2:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 2:00 a.m. del lunes 3 de

octubre



Barrios: Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros-El Vergel, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto, La Milagrosa, Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, Popular, La Salle, Las Granjas, Santa Inés, Villa Guadalupe, Alfonso López, Córdoba, urbanización Altamira, Luis López de Mesa, Bosques de San Pablo, Cementerio Universal, Robledo, Palenque, Facultad de Minas, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica y Villa Flora.



Entre las 4:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 4:00 a.m. del lunes 3 de

octubre



Barrios: Fuente Clara, Robledo, Cucaracho, Palenque, Villa Flora, El Diamante, Bello Horizonte, Santa Margarita, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima, Blanquizal, La Libertad, Villatina, Villa Lilliam, El Pinal, Los Mangos, Enciso y Sucre.

Trabajos subacuáticos en el embalse La Fe. Foto: Cortesía EPM

Itagüí

Domingo 2 de octubre, entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m.



Barrios: Santa María 3



Domingo 2 de octubre, entre 10:00 a.m. y 8:00 p.m.



Barrios: Santa Cruz, Colinas del Sur, Zona Industrial 1, Santa María 1, Santa María 2, Santa María 3, San Fernando, La Esmeralda, Balcones de Sevilla y Simón Bolívar.



Domingo 2 de octubre, entre 10:00 a.m. y 10:00 p.m.



Barrios: Santa Catalina, La Finca, Ditaires, La Palma, Monte Verde, Parque Cementerio Jardines Montesacro, Malta, Las Brisas, Santa Ana, Glorieta Pilsen, Las Margaritas, Samaria, San Gabriel, Robles Del Sur, Camparola, El Palmar, 19 de Abril, Pilsen, Yarumito, San Javier, Villa Lía y Zona Industrial 3.



Domingo 2 de octubre, entre las 12:00 del mediodía y las 12:00 de la noche



Barrios: Colinas del Sur, Santa María 3, Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel, 19 de Abril, Santa Catalina y San Antonio.

Envigado

Domingo 2 de octubre, entre 10:00 a.m. y 8:00 p.m.



Barrios: Las Vegas, Alcalá, El Portal, Uribe Ángel, Las Orquídeas, Alto de Misael, Zona Centro, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia, Bosques de Zúñiga, Jardines, Zúñiga, Villa Grande, Loma del Barro y El Trianón.

La Estrella

Domingo 2 de octubre, entre las 12:00 del mediodía y las 12:00 de la noche



Barrios: Bellavista, San Andrés, Centro, La Ferrería, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas, Caquetá, Ancón, San Martín, Camilo Torres, El Dorado, Primavera, San Cayetano, Escobar, San Vicente, Zona Industrial, San Agustín y Monterrey.

Sabaneta

Domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.



Barrios: María Auxiliadora.



MEDELLÍN

