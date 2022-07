En el primer semestre de este año, aseguran las autoridades locales, las muertes violentas en la ciudad tuvieron una reducción del 11% si se comparan con las ocurridas durante los mismos periodo de 2021.

“Hoy ya llevamos una reducción del 11% frente al año pasado. Frente al 2019 tenemos una reducción del 47% en los homicidios a la fecha. Sigue siendo este el tercer año consecutivo menos violento en los últimos 40 años en la ciudad de Medellín”, dijo José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad de la ciudad.



Según las cifras consolidadas, a la fecha, se han registrado 192 casos de homicidio, frente a 217 del año pasado. De estas muertes el 34 % (64 casos) se han esclarecido.



El último hecho registrado en la ciudad, revela el Sisc (Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia) ocurrió a las 11:08 p. m. de este martes en un centro asistencial de la ciudad.



La víctima fue identificada como John Jairo Molina, de 41 años, quien ingresó el pasado viernes luego de resultar lesionado con arma cortopunzante en medio de una riña ocurrida en el barrio Las Granjas, en Manrique.



Para Daniel Quintero, alcalde de Medellín, esta reducción, en gran medida, se debe al haberle puesto fin unos pactos implícitos y explícitos contra la ilegalidad.



“Antes, por ejemplo, si mataban a alguien en un barrio y no era una confrontación entre grupos criminales, ese homicidio no se perseguía tanto. No se perseguía porque decían que era un ajuste de cuentas entre criminales”, acotó Quintero.



La ciudad también se destaca en la comparación nacional de las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, teniendo en cuenta que en el país esta es de 12.4 a la fecha, mientras que en Medellín es de 7.3, aproximadamente un 40% por debajo, siendo una de las capitales con mejor tendencia de reducción de homicidios.



Entre los meses de mayo y junio de este año, además de la reducción del 25 % en las muertes violentas, se registra disminución del 31% en hurto a personas, 42 % en hurto a residencias, 68 % en hurto al comercio y un 48 % en hurto a celulares.



Contra el crimen organizado, de acuerdo con las autoridades, se han ejecutado 159 capturas de integrantes de estructuras criminales, cinco cabecillas y 27 coordinadores.



En la ciudad persiste la estrategia de pago de recompensas por delitos de alto impacto, de hasta $10 millones por casos de hurtos masivos y fleteo, y de $40 millones y $80 millones por responsables de casos de homicidios y feminicidios, respectivamente.



