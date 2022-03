El 6 de abril de 2021, la Alcaldía de Medellín presentó ante la opinión pública la llamada Mesa Social Medellín con la que pretendía implementar programas para mitigar los impactos que la pandemia del covid-19 le dejó a la ciudad. Ahora, casi año después el balance tiene aspectos positivos en vacunación y empleo pero también falencias, según otras fuentes consultadas.



En un informe entregado a este diario por parte de la Secretaría de Inclusión, las tareas de dicha Mesa se concentraron en la población afectada por la pandemia.



En el mes de octubre 2021 se realizó la primera Mesa Social que tuvo como temas principales la situación problemática que ocurre en el reconocido Parque Lleras, azotado por el aumento de niñas, niñas, adolescentes y mujeres en ejercicio de prostitución.



Además, por el aumento en la venta de estupefacientes en el parque de El Poblado y el vecino sector de Provenza, sumado a la presencia de habitantes de calle que son señalados de acumular basuras en diferentes espacios de esta comuna.



Ante estas problemáticas, la administración municipal informó que se hicieron varias tareas. Entre ellas, recorridos nocturnos realizados con la Unidad Familia Medellín durante el mes de noviembre de 2021, además el equipo psicosocial del proyecto Por Mis Derechos realizaron intervención a población en ejercicio o contexto de prostitución. De otro lado, otras Secretarías realizaron dos ferias para la familia realizadas en el Parque Lleras en diciembre de 2021 y el pasado 19 de febrero.



La segunda Mesa Social de Medellín se realizó en el mes de febrero de este año y tuvo como tema principal la atención integral brindada a la población migrante, refugiada y acogida que está en la ciudad.



“Las acciones que se vienen ejecutando para mejorar sus condiciones de vida son el diagnóstico para la creación de la primera Política Pública para la Gestión de la Migración del país, el Centro de Integración para la Atención de Población Migrante, Refugiada y Acogida (Intégrate/Medellín), que se está desarrollando en alianza con las organizaciones de cooperación internacional OIM, USAIH y ACNUR, y que será entregado próximamente”, detalló la Secretaría de Inclusión.



Otros aspectos frente a la pandemia

El empleo ha sido un reto grande en medio de la pandemia. El año pasado, Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, había informado que tan solo los sectores de entretenimiento nocturno, restaurantes y turismo han perdido más de 17 mil empleos en toda el área metropolitana.



Ahora, el panorama parece ser más esperanzador, según las cuentas oficiales, pues Medellín recuperó 423.000 empleos perdidos durante la pandemia.



“Esta recuperación, según el DANE, permitió que la tasa de desempleo local se ubicara en 12,1 % a enero de 2022, es decir, disminuyó 5,4 % respecto al año pasado”, detalló Arias.



De otro lado, del 2020 al 2022 se han fortalecido cerca de 375 emprendedores a través de la asesoría con expertos y la formación en mercadeo, estrategia comercial, entre otros temas; otro aspecto que permitió dinamizar la economía en tiempos de pandemia fue el turismo pues durante 2021 y con corte al 30 de noviembre, la capital antioqueña recibió 676.652 turistas por el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de los cuales 225.979 fueron extranjeros y 450.673 nacionales, lo que representa un incremento del 162% a la cifra registrada en 2020 (258.604).

Sin embargo, el manejo de la pandemia no tiene una calificación perfecta para algunos gremios u organizaciones. Para Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos, hay aspectos negativos como el tratamiento de otras enfermedades graves y una percepción ciudadana que calificó que empeoró la salud mental.



“Hemos visto que este asunto en particular se deteriora y es un tema que en términos de percepción epidemiológico queda como un reto hacia el futuro”, agregó.



De otro lado, Agudelo consideró que hubo una mala priorización de los recursos para la atención social de las familias vulnerables o afectadas por la pandemia en la capital antioqueña, esto basado en los estudios que hace Medellín Cómo Vamos.



La crítica se concentró en la plataforma Medellín Me Cuida que fue diseñada por la Administración Municipal para caracterizar a las personas que necesitaban un incentivo económico por los efectos que tuvo la cuarentena por el covid-19 en 2020, principalmente.



“Vimos a unas comunas, como 12 de octubre (comuna 6) que pesar de tener una menor incidencia de pobreza monetaria en comparación como Popular (comuna 1), Manrique (3) o Aranjuez (4) tuvo un mayor porcentaje de hogares beneficiados”, dijo Agudelo.



A esta situación se le sumó la percepción de pobreza en los medellinenses y es que según la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2021, el 22 % de los ciudadanos encuestados dijeron que no consumían las tres comidas diarias. De otro lado, el 31 % dijeron que se consideran pobres. Ambos indicadores son los más altos en los últimos 16 años.



Pero desde Medellín Cómo Vamos no consideraron todo en negativo. Según Agudelo, la vacunación tuvo un buen manejo, sobre todo desde el segundo semestre de 2021.

“La coordinación nacional, departamental y local de la vacunación creo que ha sido positivo. Creo que también el liderazgo del departamento en el manejo de las UCIS ha sido también muy positivo y creo que Medellín tuvo una repuesta acorde a las necesidades que tenía en términos de la coordinación con el departamento de Antioquia, el municipio y las EPS locales”, dijo.

Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, también destacó con buena nota el proceso de vacunación contra el covid-19 en la ciudad.



“En un primer momento se requirió la expansión del número de camas UCI disponibles que afortunadamente para todos fue manejada de manera adecuada y conseguimos garantizar una cama de UCI para cada uno de los pacientes que así lo requirió”, expresó el médico.



“Inmediatamente después se inició el proceso de vacunación cuando estuvieron disponibles los diferentes biológicos para ser aplicados en la población”, agregó Valdivieso.



Al respecto, Milena Lopera, subsecretaria de Salud Pública de la Alcaldía de Medellín, explicó que la vacunación contra covid-19 en la ciudad de Medellín ha avanzado a buen ritmo.



“Con corte a 22 de marzo, la ciudad cuenta con una cobertura en vacunación con al menos una dosis sobre el 95,6 % y con esquemas completos sobre el 83,6%. Las cifras han permitido que desde el 23 de febrero el Ministerio de Salud y Protección Social estableciera la no obligatoriedad del tapabocas en espacios abiertos”, detalló la funcionaria.



Todas las fuentes citadas coincidieron en que no hay que bajar la guardia con respecto al covid-19 a pesar de que en Medellín, como sucede de manera generalizada en Colombia, han venido bajando los casos de contagios y de muertes relacionadas con este virus.



“La pandemia aún está vigente y en salud mental todavía tenemos una bordaje muy significativo, en enfermedad crónicas y en materia de covid debemos mejorar a la cobertura porque queremos llegar a máximo al 95% (en vacunación) y mantener la ocupación de camas UCI en inferior al 5% con respecto al covid”, finalizó Lopera.



