Voguing, un baile que crece en Medellín

Caminar como en una pasarela y bailar en unos tacones de 10 centímetros no son problema para Carlos Mateo Correa. Su pasión por la danza lo ha llevado a ser el líder en Medellín del llamado voguing, un estilo de baile nacido el siglo pasado pero que está más vigente que nunca, sobre todo en Colombia en donde comienza a tener más adeptos.



Para algunos es extraño este baile pero nació entre los años 60 y 70 en Nueva York con la comunidad negra y latina LGBTI que encontró en este una manera de expresarse de manera exótica y extravagante. A Colombia llegó hace unos 10 años, como Mateo mismo lo cuenta.

Él mismo, de manera empírica quería probar los pasos y movimientos de manos que se dan en el voguing que muchos han conocido en los noventas por el video musical ‘Vogue’ de Madonna o series de televisión recientes como ‘Pose’.



“Soy bailarín y me encanta todo esto del baile, del movimiento, de expresarme con el cuerpo, simplemente que no encontraba un estilo que me representara y bueno encuentras este, muy chévere, te apropias de todos estos movimientos, empiezas a querer más, a indagar más y empezamos bailar muy genuinos sin saber qué era”, recuerda.



Pero ahora todo es distinto. En enero de este año nació la Casa Vanity y Mateo es el más ducho en los movimientos de este baile, con sus tres estilos y cinco movimientos, algunos de ellos muy femeninos. Allí hay 10 miembros, entre hombres y mujeres, algunos de la comunidad LGBTI y unos pocos heterosexuales.



Carlos Mateo Correa, líder y madre de la Casa Vanity. Foto: Jaiver Nieto

Ubicada en el barrio Pedregal, al noroccidente de la ciudad, en la Casa los bailarines ensayan poses, pasarela, y unas caídas al suelo que encantan a cualquier espectador. Mateo les enseña a implementar el voguing en un contexto local.

“Por eso me encanta, es atraerlo con un voguing paisa, un voguing colombiano, con las mismas técnicas, bases y reglas, porque se tiene que respetar todo eso”, comenta.

Y es que en la Casa Vanity, al igual que en otras creadas en otras ciudades, hacen bailes con guaracha o hasta merengue, sin dejar de lado el disco, el pop y la electrónica.



Sebastian Rojas Meneses, un joven de 20 años que sueña con ser un gran bailarín de este estilo dice: “La verdad, siempre he bailado desde pequeño y cuando empecé a ver la cultura del voguing comencé a emocionar y a querer bailar eso porque uno puede hacer lo que uno quiera, uno puede ser libre con lo que uno quiera hacer, como quiera ser”.



El joven bailarín tiene rasgos y movimientos femeninos. Esa es su esencia. Sin embargo, reconoce que es objeto de burlas en las calles. “Pero hay que seguir, sin importar lo que se diga de afuera”, dice y, por eso, cuando llega la hora de los ensayos se entrega totalmente a hacer los pasos, poses, contoneos y movimientos de manos.



Voguing en Medellín. Ensayo de la Casa Vanity en Parques del Río. pic.twitter.com/EY8JkIasMR — David Calle (@davidcalle1) May 27, 2021

En el grupo en Medellín no solo hay hombres, además de mujeres. Una de ellas es María Alejandra Galvis, también de 20 años de edad. Su figura menuda se transforma en energía en los ensayos y en las presentaciones.



“Lo que me llamó la atención fue el hecho de que acá, desde que entramos, así tú no sepas nada, nadie es juzgado, siempre llegas y te liberas y eres como tú y sin tapujos, si te quieres vestir raro, lo haces porque nadie se va a reír. Aquí, más que el arte, también es la liberación del alma que uno tiene, acá con sus compañeros”, comenta la joven bailarina.

Sebastián Rojas Meneses en un ensayo en Parques del Río en Medellín. Foto: David Calle

María Alejandra Galvis en el ensayo de la Casa Vanity en Parques del Río de Medellín. Foto: David Calle

Tanto Mateo como Sebastian y María Alejandra, así como los demás integrantes de la Casa Vanity, han participado en las manifestaciones que se han hecho en las últimas semanas en Medellín como parte del paro nacional.



“El voguing no es solamente un movimiento, es una lucha, es resistencia porque ha sido un movimiento de protesta por las comunidades que se han sentido rechazadas, las minorías, estas personas crearon esto con esa intención y así mostrarnos que existimos y que resistimos”, dice Mateo.



Por ahora, mientras regresa la vida cultural nocturna para hacer sus presentaciones, todos estos bailarines siguen ensayando en su casa de Pedregal y los domingos también se encuentran con cualquiera que quiera ir a aprender de estos pasos glamorosos en las clases en una academia en El Poblado.



Ellos sueñan con llevar su Casa a otras fronteras en donde, dicen, aprecien más su esfuerzo y su amor por el voguing.



