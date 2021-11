Ya van 4.188 niños vacunados contra covid-19 en Medellín

En Medellín ya van 4.188 vacunas contra covid-19 aplicadas en menores de entre 3 y 11 años de edad desde que arrancó la jornada con esta población el sábado pasado.



“El mensaje es que todos se acerquen a los puntos de vacunación, que los padres de familia los lleven para que podamos lograr esa meta en este grupo poblacional”, afirmó Andree Uribe, secretaria de Salud de la ciudad.



La meta de la capital antioqueña es vacunar a 273.055 niños y niñas y se tienen unas 101.000 dosis de Sinovac para suministrar.



De otro lado, se dio a conocer que en la ciudad ya se aplicaron 3 millones de dosis contra vid-19 en los ocho meses que lleva el plan municipal de vacunación.



“Esto nos demuestra ese gran avance en la cobertura de la inmunidad, pero, además, la gran capacidad de ejecución que tenemos”, agregó Uribe.



¿En dónde vacunar a los niños?

Los padres de familia pueden ir a la Parroquia la Divina Eucaristía, la Parroquia el Ave María y la Parroquia San Agustín de Castilla, en horarios de 7:30 a. m. a 7:00 p.m.



Igualmente estarán habilitados los puntos masivos de la Clínica de la 80, ITM Fraternidad, las Terminales del Norte y del Sur, coliseo de Voleibol en el Estadio Atanasio Girardot y los centros comerciales Gran Plaza, Florida, San Diego, Oviedo y Unicentro de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Por motivos de cierre, el domingo y el lunes (festivo) el punto de Gran Plaza no estará habilitado.



También estarán dispuestos los centros de salud de Altavista, Guayabal, Palmitas, San Lorenzo, Santa Elena, Santo Domingo y Sol de Oriente de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y las unidades hospitalarias de Belén, Castilla, Manrique, Doce de Octubre, Nuevo Occidente, Santa Cruz, San Antonio de Prado, San Cristóbal y San Javier de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



