Avanza la reubicación del comando de Policía del Centro de Medellín

En Medellín avanzan con el macroproyecto que busca reubicar el emblemático comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado en pleno corazón de la capital antioqueña.



Por ahora, este macroproyecto se encuentra en planeación, pues la Alcaldía actual decidió que se integren, en un mismo espacio, el comando, el Complejo de Seguridad Metropolitano –integrado por la Secretaría de Seguridad y el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano (Siesm) – y la estación de bomberos Libertadores.

Santiago Bedoya, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía, explicó que en esta fase se avaluarán los predios del comando metropolitano y, a su vez, se espera la aprobación por parte de la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.



Estas dos direcciones, la DIRAF y la DISEC, están encargadas de aprobar la estructuración de la idea y los predios donde se desarrollará la obra en la avenida Regional con calle 48, al costado del río Medellín.



“Nos vienen acompañando muy fuertemente en la gestión de los recursos para la ejecución de la obra de la mano del Ministerio del Interior”, cuenta Bedoya sobre la participación de la policía en esta gestión.Sólo el comando metropolitano costaría entre 120 a 130 mil millones de pesos aproximadamente, lo cual incluye diseños, adquisición predial y ejecución de la obra.

Las razones del traslado

El comando metropolitano de la Policía está incluido en un ‘proyecto estratégico’, como nombró el alcalde Daniel Quintero a esta gran propuesta que agrupa a las entidades previamente mencionadas.



A pesar de lo útil que resulta la ubicación actual para los requerimientos ciudadanos, el edificio patrimonial donde está instalado en plena Avenida Oriental –una de las vías más importantes de la ciudad– no da abasto con las necesidades actuales de este centro de operaciones.



La búsqueda del traslado se viene dando desde la Administración Municipal pasada, en la cual se pactó un compromiso con la Policía Nacional que no se cumplió a cabalidad.



El gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía cuenta que la decisión se debe a que “el comando metropolitano se encuentra en una zona que implica bastantes complicaciones logísticas para la policía nacional, pues está ubicado en un lugar con mucha circulación o público a su alrededor. Además, el comando no tiene las condiciones técnicas que necesita”.



Así mismo, Bedoya explica que este centro, en los últimos años, “se ha vuelto objeto de vandalismo y de afectaciones físicas en el marco de la protesta y las movilizaciones sociales y eso también tiene que ver con su ubicación estratégica”.



La nueva sede del comando metropolitano permitiría concentrar otras fuerzas que pertenecen a la Policía y no han podido unificarse en un mismo espacio. El Gaula y la Sijín, por ejemplo, quedan en sectores opuestos de la ciudad. Además, hay diferentes equipos repartidos por el territorio.



Sobre el edificio patrimonial donde se encuentra el comando en la actualidad, se han establecido diálogos entre la administración municipal y la policía para ver la posibilidad de tener el predio a disposición de la alcaldía para requerimientos institucionales, como sucedió con el edificio Vásquez.

Disposición del lugar

La noticia del traslado se hizo oficial el pasado 5 de noviembre durante el acto de celebración de los 129 años de la Policía Nacional. Con la presentación de un vídeo donde se esbozaba el proyecto, el alcalde Daniel Quintero explicó cómo se distribuirá el lugar.



El comando metropolitano tendrá a su disposición 16.936,88 metros cuadrados, mientras el Complejo de Seguridad Metropolitano, que se ubicaría al lado del comando, estará conformado por 9.981,082 m2. La renovación de la estación de bomberos, que ya se encuentra en la ubicación donde iría el macroproyecto, está compuesta por 3.588,32 m2 y habrán, además, 2.630 m2 de espacio público.



De los predios que serían ocupados según el plan, algunos pertenecen todavía a terceros. “Esperamos finalizar el año con la adquisición predial ejecutada y el proceso de diseño ya contratado”, concluye Bedoya sobre el ambicioso proyecto.





