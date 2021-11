Así avanza la exigencia del carné de vacunación contra covid-19 en Medellín

Aunque la Policía ni la Alcaldía han dado un balance oficial, en Medellín avanza la implementación de la exigencia del carné de vacunación contra el covid-19.



Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares capítulo Antioquia, afirmó que pese a que ayer martes fue un día con menor afluencia de personas, con el partido de la Selección Colombia se pudo hacer la prueba de la implementación del ingreso con carné de vacunación, lo que evidenció que falta pedagogía al respecto de la medida.



"La mayoría de establecimientos muy juiciosos exigiendo el carné en medio físico o digital. Muchas personas no lo portan, pese a que ya están vacunados, eso retrasa un poco el acceso o el control de acceso a los establecimientos. Nos deja una moraleja de entrada y es que hay que seguir socializando la medida, para que las personas sean conscientes", dijo y agregó que las personas que fueron devueltas manifestaron enojo por la desinformación.



Para Valenzuela, la prueba de fuego será el fin de semana cuando la cantidad de personas aumentan en los establecimientos nocturnos.



Una de las estrategias, contó Valenzuela, es que durante el viernes y sábado implementarán puntos móviles de vacunación, junto con la Secretaría de Salud, en los sectores de rumba en la ciudad. En este caso, comenzarán en Provenza y el sector de la 70, en horario nocturno hasta la medianoche.



"Las personas que son devueltas de los establecimientos ahí tendrían la oportunidad de vacunarse. Vamos a ver si con la vacuna de Janssen, que es una sola dosis", agregó.



En el restaurante Mondongo's también exigen el carné. Foto: Jaiver Nieto

En los restaurantes también se está pidiendo el documento, así ocurre, por ejemplo en Crepes & Waffles de la Avenida Nutibara de Medellín.



“La verdad es que estoy de acuerdo en porque no estamos siendo juiciosos y para que no tengamos ningún pico de pandemia. Estoy con que nos tenga que exigir el carné”, dijo Omaira Posada, una de las comensales.



De otra manera opinó Jhonatan Grajales, otro cliente de este restaurante: “termina siendo una medida un poco contradictoria en la medida en que se pide un carné pero se bajan los protocolos de bioseguridad y al gente está más descuidad. Es una medida más burocrática que efectiva”.



Por su parte, William Vargas, gerente de Mondongo's, uno de los restaurantes más populares de la ciudad, dijo que en todas sus sedes se está exigiendo el carné de vacunación contra el covid-19.



“Es una medida de protección de la salud que obviamente frente a las circunstancias del covid hay que tenerla muy presente, pero la gente está muy disgustada porque no saben ni entienden que es un decreto a nivel nacional y no que es un tema del establecimiento”, dijo Vargas.



El carné, que puede ser físico o virtual, no se pedirá en el transporte público, iglesias, centros comerciales, escuelas ni supermercados. Pero sí aplicará en bares, gastrobares, cines, teatros, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como en escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias de todo tipo. Cabe recordar que se debe tener al menos una dosis de las vacunas que se aplican en Colombia.



Tenga en cuenta que en la actualidad hay 63 puntos de vacunación contra el covid-19 en la capital antioqueña. Hay dosis disponibles de Astrazeneca, Sinovac, Janssen, Moderna y Pfizer.



Según Andree Uribe, secretaria de Salud de Medellín, ha aumentado el número de personas que diariamente van a vacunarse. Tan solo el puente pasado, el promedio fue de 16 mil.



MEDELLÍN

