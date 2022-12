Para la celebración de la Nochebuena y Navidad este sábado y domingo 24 y 25 de diciembre, la alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reforzaron las medidas de seguridad en barrios y comunas de la ciudad.



(Lo invitamos a leer: Plan Éxodo en Antioquia: estado de vías, operativos y recomendaciones)



Un dispositivo de 1.100 uniformados atenderán las necesidades de la ciudadanía durante de la temporada de fin de año.

Durante los dos últimos fines de semana del año, se intensificarán operativos contra la comercialización de licor adulterado y de contrabando, la venta de pólvora, la mendicidad infantil y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.



"Vamos a estar acompañando y haciendo un esfuerzo grande para poder estar atentos a cualquier requerimiento de la ciudadanía. Tenemos el 123 para cualquier llamado que se nos presente en la ciudad", señaló José Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín.



(Le puede interesar: Tres muertos dejó accidente de tránsito en Urabá, entre ellos un Policía)



El funcionario recordó que está prohibido el cierre de vías para el sacrificio de animales, al igual que la realización de sancochos y marranadas.



La quema de pólvora continúa prohibida en toda la ciudad y hacerlo puede conllevar a comparendos y multas por un millón de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

1.100 uniformados de la Policía Nacional llegaron a Medellín para reforzar la seguridad. Foto: Alcaldía de Medellín

Así van los casos de quemados

"No queremos repetir historias que han ocurrido en años anteriores, en los que hemos tenido personas lesionadas por líquidos calientes y pólvora. Invitamos a recordar algunas recomendaciones", dijo Rita Almanza, subsecretaria (e) de Salud Pública.



Para evitar cualquier tipo de accidente, autoridades sugieren no poner ollas con líquidos calientes en el suelo o en mesas sobre manteles porque los niños los podrían halar. También recomendaron poner las orejas de las ollas fuera del alcance de los menores.



Hasta este 24 de diciembre, en Medellín se han registrado 24 personas lesionadas por pólvora. De ellas, el 67 por ciento son hombre y el 33 por ciento son mujeres. Cinco de los afectados son menores de 11 años y 13 han requerido atención hospitalaria.



La cifra para todo el departamento de Antioquia asciende a 51 casos desde el pasado 1 de diciembre, de los cuales 18 son menos de edad.

En cuanto a incendios, en Medellín el Cuerpo de Bomberos ha atendido 8 casos relacionados con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. De esos, en 6 están involucrados los globos, en uno las instalaciones navideños y en otro más la pólvora.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Por esto, desde el Dagrd invitaron a la ciudadanía a no elevar globos, usar pólvora, usar luces con cables desgastados. También recomendaron apagar las luces al salir de casa, no colocar velas cerca adornos o muebles, no dejar velas y la cocina desatendida y no sobrecargar los enchufes eléctricos.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com