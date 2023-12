Autoridades anunciaron medidas para la noche de 'alborada' en Medellín

Este 30 de noviembre miles de personas inician la temporada decembrina en Medellín con la tradicional 'alborada' —costumbre con origen en el narcotráfico que es rechazada por las autoridades— en la que se queman miles de kilogramos de pólvora a la medianoche.



Con el fin de prevenir alteraciones al orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunciaron una serie de medidas que incluyen la presencia de 1.000 uniformados de la Fuerza Pública en toda la ciudad.

Según explicó José Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército estarán ubicados en los principales corredores, comunas y corregimientos para prevenir cualquier tipo de situación, especialmente, en los cerros Nutibara, El Volador y las Tres Cruces.



"Aquí lo fundamental es que la gente tenga conciencia de no querer quemar pólvora hoy. Ese dinero se lo pueden gastar en otra actividad ahora en diciembre. El tema es disfrutar la Navidad de otra forma", alertó el secretario.

Este 30 de noviembre se encienden oficialmente los alumbrados navideños de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

A las 3 de la tarde de este jueves se instalará un Puesto de Mando Unificado que estará activo "hasta la hora que sea necesaria". De igual manera, las 3.200 cámaras de videovigilancia, el helicóptero Halcón de la Policía y los drones estarán activos para atender cualquier situación.



La Policía Metropolitana hará vigilancia especial en 14 centros comerciales de la ciudad y en 11 puntos estratégicos de los alumbrados navideños que se enciende esta noche. Las autoridades prepararon un dispositivo especial de reacción en cada una de las comunas con el fin de atacas problemas de convivencia ciudadana que se originan por el consumo de licor.



El coronel Andrés Mendoza, oficial de la policía Metropolitana, apuntó que los bloques de investigación e inteligencia estarán activos y que habrá un fortalecimiento de las actividades en temas con mascotas debido al uso de pólvora.



El dispositivo de seguridad para la alborada y el encendido de los alumbrados se suma a las medidas adoptadas para el partido entre Independiente Medellín y Millonarios en el estadio Ditaires de Itagüí y la doble fecha de Karol G, este 1 y 2 de diciembre, en la unidad deportiva Atanasio Girardot.

Así se vio la alborada en Medellín el año pasado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Desde el Dagrd hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de globos con mecha incandecente. Aunque el número incidentes por este motivo se ha reducido en los últimos años —pasaron de 32 en 2020 a 14 en 2022— Laura Duarte, directora de la entidad, dijo que el objetivo es no tener ningún incendio de este tipo.



También advirtieron a la población la importancia de no recargar los tomas con instalaciones eléctricas que pueden generar conflagraciones estructurales y prestar atención a las cocinas de las viviendas que es uno de los lugares donde más incidentes se ocasionan.



Rita Almanza, líder de Epidemiología de la secretaría de Salud, recordó que hace un año —durante la alborada— hubo siete personas lesionadas por pólvora, de ahí el llamado para evitar la quema de este tipo de artefactos.



La funcionaria recordó que una persona que sea víctima de quemaduras se debe echar agua y dirigirse a uno de los 44 servicios de urgencias que hay en la ciudad. También enfatizó en la importancia de no guardar comidas y comprar licor en lugar autorizados para evitar cualquier tipo de afectaciones a la salud.



MEDELLÍN

