Tras conocerse que la negociación entre EPM y Millicom para ampliar la cláusula de protección al patrimonio no prosperó, vuelve al Concejo la discusión sobre si aprobar o no la venta de las acciones que EPM tiene en UNE e Invertelco, la cual lleva casi un año sin avanzar.



Dicha cláusula, que le permite a EPM hacer uso de su derecho de salida bajo unas mejores condiciones, vence en agosto del 2024 y, según el gerente de EPM, es un tiempo límite teniendo en cuenta todos los procesos que vienen si se aprueba la enajenación, por lo que solicitó celeridad en el tema.

Sin embargo, otra fue la opinión de la comisión primera del Concejo, que decidió aplazar dicha votación del Proyecto de Acuerdo 65 de 2021.



“Le damos claridad a EPM de que desde este Concejo vamos a responder con una decisión de fondo lo más rápido posible, pero por la responsabilidad de entender los argumentos técnicos que nos están dando es que hago esta proposición”, manifestó el concejal Simón Pérez.



Al final, hubo cuatro votos positivos (Daniel Duque, Simón Pérez, Sebastián López y Simón Molina) y tres votos negativos (Babinton Florez, Carlos Mario Romero, Aura Marleny Arcila) para que esto se decidiera. Aún no hay fecha para cuándo se daría la votación.



Lo que se dijo en el Concejo

El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, dio claridad indicando que los recursos de estas enajenaciones se destinarán a la financiación actual del Plan de Inversiones de la empresa, que asciende $ 10.9 billones de pesos entre los años 2022 a 2024.



“La cláusula se vence en agosto del 2024 y ya nos comimos 10 meses. A Millicom no le conviene que se de este trámite ¿por qué? Porque tiene un socio con buena reputación y que puede ser convocado a capitalizar y que tiene capacidad para hacerlo cuando se le convoque. Esta es una posición más cómoda que salir a comprarnos. El problema es que si Millicom no acepta comprar, toca salir a vender la empresa completa, y ya no estamos hablando de un negocio de 2,5 billones, sino de uno que vale más del doble”, expresó el directivo.



Por su parte, el concejal Carlos Mario Romero, expresó su preocupación sobre el hecho de que para 2023 en Tigo-UNE se requerirán inversiones entre 5 y 8 billones de pesos para renovación de licencias.



“Y EPM como socio tendrá que salir a buscar esa plata, y preocupa que esos recursos tengan que invertir recursos en una empresa que no le está dando la rentabilidad esperada. Se les propuso extender la cláusula de protección al patrimonio, pero al final a ellos eso no les interesa y les interesa que se venza la cláusula para cuando la empresa salga al mercado tendrá un menor valor”, dijo el corporado.Es por lo anterior que Romero indicó la urgencia de que se haga la votación y que el proyecto pase a Plenaria para que sean los 21 concejales quienes tomen la decisión.

De otro lado, María Paulina Aguinaga, concejal que no hace parte de la comisión primera, tomó la palabra para indicar que, “el resultado de la fusión, en términos financieros, es una pérdida acumulada de 1,4 billones entre 2015 y 2021. No solo eso, -2,9 billones de diferencia con lo proyectado en términos de utilidades. Y prometieron que desde 2017 se iban a comenzar a ver dividendos, que hasta 2021 debían ser 563.000 millones y eso tampoco se ha materializado, lo que es otro de los incumplimientos de la fusión”.



En su intervención, la directora de Sinpro, Olga Lucía Arango, expresó que las actuales administraciones de Medellín y EPM no ofrecen garantías para esta operación y opinó que, al parecer, “la estrategia de Millicom es dilatar para que se haga la venta” y concluyó que es obligación revisar las movidas financieras de Millicom desde el 2014 y las deudas adquiridas por UNE desde la fusión.



