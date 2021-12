El suicidio de menores de edad escolarizados ha venido en aumento en Medellín. Esto ha llamado la atención de las autoridades porque durante este año, con corte al pasado 24 de noviembre, 17 se han quitado la vida. Lo que representa 7 casos más con respecto al 2020.



“Lo preocupante es que todavía no ha terminado el año y las fechas más difíciles son noviembre y diciembre que es cuando no hay atención, no hay intervención en el sector público porque los niños quedan desescolarizados y a la deriva”, reclamó Jilmar Rentería, coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín.



(Le puede interesar: Capturaron dos personas más implicadas en robo a bodega de oro en Medellín)

Según la plataforma Entorno Escolar Protector, de la Secretaría de Educación, el tema va más allá porque este año se han registrado, además, 423 ideaciones suicidas y 176 intentos de suicidio en los establecimientos educativos de la ciudad.



La problemática se ha concentrado en siete instituciones educativas públicas. Una de ellas, ubicada en El Poblado, al suroriente, reconoce cuatro autolesiones sin ideación suicida, 18 ideaciones suicidas y un intento de suicidio.



Otro colegio más, ubicado en el barrio Buenos Aires, en el centro oriente de la ciudad, es donde más intentos de suicidio se han presentado con un total de seis.



La Personería alertó sobre esta situación y realizó un diagnóstico en el que identificó que los conflictos entre parejas y familiares, las enfermedades psiquiátricas, violencia sexual, los problemas suscitados por la identidad de género y las adicciones a las sustancias psicoactivas o al consumo de alcohol son las causas por las cuales los estudiantes de Medellín se están suicidando o generando una idea de quitarse la vida o intentando quitársela.



(También puede leer: Prográmese: aeropuerto José María Córdova cerrará su pista en febrero)

Facebook Twitter Linkedin

Actividad con los niños atendidos en el Hospital Mental. Foto: Cortesía Hospital Mental de Antioquia

¿Qué se hace ante estas situaciones? La atención preventiva ha sido una de las apuestas desde la institucionalidad. Por ejemplo, la Secretaría de Educación tiene varios programas de atención y cuenta con un equipo de 230 psicólogos, uno por colegio público en la capital antioqueña.



En octubre pasado, por ejemplo, 139 instituciones públicas de Medellín participaron en la estrategia Dame Razones, que tenía como objetivo el desarrollo de capacidades en las comunidades educativas para la prevención de la conducta suicida en los estudiantes.



Fueron, según información de la Alcaldía, 3.250 sesiones de espacios pedagógicos (cursos) virtuales y presenciales para identificar y abordar las situaciones de riesgo en la población estudiantil y desarrollar acciones de afrontamiento para sus problemas. Estos encuentros se clasificaron así: 1.560 para alumnos, 1.040 para docentes y directivos y 650 para padres de familia.



Pero muchas veces esto no es suficiente y los menores de edad llegan a condiciones críticas. Muchos de ellos llegan hasta el Hospital Mental de Antioquia que cuenta con una unidad de salud mental pediátrica, que funciona desde el 30 de agosto pasado, y que atiende a pacientes entre los 7 y los 14 años.



“Esos chicos llegan principalmente por gestos suicidas, autoagresión, trastornos depresivos, de ansiedad y de conducta, que es como el niño manifiesta un cambio en el patrón en su comportamiento y se muestra agresivo hacia otras personas o que este niño viole reglas o normas establecidas en la casa, en la escuela o en el entorno donde se mueve”, explicó Alberto Aristizábal Ocampo, gerente del Hospital Mental.



Los pacientes que llegan a esta sala también son internados por otras causas como el llamado diagnóstico de regulación emocional, que es la dificultad para gestionar emociones y la propia conducta.



(Le sugerimos leer: En Medellín van 36 incendios en diciembre, 5 de ellos con globos de mecha)

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la sala infantil en el Hospital Mental, ubicado en el municipio de Bello. Foto: Cortesía Hospital Mental de Antioquia

Una de las problemáticas que enfrenta el Hospital es que solo hay 10 camas disponibles y hay pocos profesionales especializados en la salud mental en niños, niñas y adolescentes.



“Sí los hay, pero son escasos. Lo que nos toca hacer es reclutar lo que hay en las universidades. Es el caso de la Universidad de Antioquia que tiene sus especialistas, por cada año saca dos en psiquiatría infantil y, eventualmente, nos toca traer de otras regiones: Bogotá, del centro del país”, explicó Aristizábal.



Pese a los escasos profesionales, en este Hospital habilitarán más camas para los menores porque hoy son insuficientes. Se logrará con la nueva sede que la institución está adaptando poco a poco y que contará con siete pisos y en el mes de enero próximo pondrán en servicio 109 camas.



“De ahí vamos a sacar 20 camas para estos niños y las demás serán para crecer la oferta en adultos. También vamos a poner en servicio el área de consulta externa con 16 cubículos nuevos, que son consultorios”, agregó.

Apoyo a los más pequeños

El pasado 12 de diciembre, la Alcaldía de Medellín anunció que creó la estrategia ‘Buen Comienzo Sin Barreras’ por medio de la cual más de 4.500 profesionales y auxiliares, encargados de la atención de los niños y las niñas a través de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, recibirán acompañamiento para el diagnóstico de necesidades de cualificación y salud mental.



Esta estrategia se lleva a cabo gracias a una alianza con el Hospital Mental de Antioquia desde donde se generarán los diagnósticos por medio de la valoración de los riesgos psicosociales y de los niveles de estrés, y se realizará una caracterización sociodemográfica con el fin de identificar condiciones extralaborales que influyan en la calidad de vida de dicha población.



“Desde el Hospital Mental se viene adelantando un proceso de diagnóstico frente a la salud mental, necesidades de cualificación y contexto socio afectivo y emocional de los agentes educativos, en aras de tener una ruta clara que nos permitirá, en el 2022, implementar diferentes acciones y programas que contribuyan directamente con la salud mental, el bienestar y la cualificación de nuestros agentes educativos de la ciudad de Medellín”, dijo el director (e) de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, Hugo Díaz.



(Lea también: 2022: un año vital para el que será el túnel más largo de Colombia)

¿Cómo identificar alertas?

De acuerdo con el director del Hospital Mental, hay que identificar las señales que alerten sobre el deterioro de la salud mental en los menores y que deben tener en cuenta tanto los padres de familia como los profesores.



“Los signos de alerta más relevantes en los menores son el cambio del patrón del sueño, comienzan a dormir en exceso, a manifestar que están muy cansados y eso puede ser un indicio temprano de que puede estar empezando una depresión o está bajo algún uso de sustancias psicoactivas; también dificultad para dormir o un sueño muy interrumpido”, explicó Aristizábal.



Otra alarma es la pérdida de autoestima. El niño o el joven empieza a manifestar que no lo quieren, hay también pérdida de interés por los pasatiempos favoritos, hay un cambio inesperado en el rendimiento académico o cambia el apetito y detrás de eso puede haber un trastorno mental.



Lo importante es buscar ayuda profesional para que haya un buen manejo. Hay varias líneas gratuitas para atención en salud mental. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene habilitada la línea telefónica 440 76 49. Por su parte el Hospital Mental tiene la línea 444 8330 Ext. 460 y la Alcaldía de Medellín también tiene profesionales para ayudar vía contacto telefónico en el 444 44 48.



DAVID CALLE



EL TIEMPO MEDELLÍN



EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-En Armenia hay un cementerio de libre ideología



-Presidente Duque inauguró el túnel más largo del Eje Cafetero



-Escabroso feminicidio en Caldas: hombre quemó casa con una mujer dentro