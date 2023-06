En mayo de este año, el polémico caso del señor Alcides de Jesús Gallego, quien tuvo una hija después de realizarse una vasectomía en la liquidada EPS Saludcoop, la cual fue equívocamente catalogada por un médico, puso en la lupa este procedimiento anticonceptivo para hombres.



Referente al caso. un juzgado determinó que el médico que leyó mal el espermograma (examen que permite identificar la presencia y cantidad de células reproductivas) deberá pagar la manutención de la bebé nacida tras la vasectomía, Profamilia no se refirió en específico a este caso, pero sí dio una serie de recomendaciones para garantizar que el procedimiento sea un éxito.

“Una vez realizada la vasectomía, el paciente deberá usar algún método anticonceptivo, incluyendo el condón hasta por tres meses, este es el tiempo promedio que demora evacuar los espermatozoides que pueden quedar en los conductos después del procedimiento. A los tres meses, se realiza un para verificar que la no presencia de espermatozoides. Si esto no ocurre, y aún hay presencia de espermatozoides, el paciente deberá seguir usando un método anticonceptivo por unas semanas más (hasta 6 meses) y repetir el espermograma que confirme que la vasectomía terminó con éxito”, indicó la entidad.



Otro es el caso de Miguel Ángel Valencia, de 26 años quien hace un año optó por realizarse la vasectomía. Dice que fue una decisión que no tomó a la ligera y que, tras un año de meditarlo, optó por realizarle dicho procedimiento en concordancia de su plan de vida: una familia sin hijos.



Tuvo el apoyo de su familia, de su novia y de sus amigos y hoy, un año después, reafirma que tomó la mejor decisión y que su estilo de vida y su cuerpo no cambiaron tras este procedimiento.



“Ya llevaba dándole vueltas a la idea de planificar de esa forma y un par de compañeros que ya se la habían hecho me contaron que les había ido muy bien, así que tras discutirlo mucho con mi novia llegamos a la conclusión de hacerlo”, contó Miguel.



Él hace parte de los más de 23.000 hombres que ese año se sometieron a este procedimiento en la ciudad.



De acuerdo con Profamilia, entidad donde se realiza este procedimiento, la vasectomía es el método más seguro para el hombre y, además, está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS).



Esta entidad ha realizado casi 400.000 vasectomías en el país, la mitad de las cuales se realizaron en los últimos 10 años.



El procedimiento tiene alta efectividad. Foto: iStock

Esto muestra una creciente aceptación de los hombres a esta posibilidad, ya que mientras en 2011 se realizaron 13.824 procedimientos, para 2019 llegaron a ser 18.408.



“El incremento ha sido favorable, ya que cada vez aumentan los casos y más hombres son conscientes de su autonomía reproductiva. Para el año 2022, Profamilia realizó 23.500 vasectomías. En noviembre pasado, mes en el que se conmemora el Día Mundial de la Vasectomía a nivel mundial, la regional Antioquia y Santanderes de Profamilia registró un aumento del 33% con respecto al número de procedimientos del año anterior”, informó la entidad.



En cuanto a las zonas donde más se realizan este procedimiento, la Gobernación de Antioquia reveló que la región Central, que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá, concentra el mayor porcentaje de hombres vasectomizados (44,4 %), seguida por Bogotá (18,7 %).



De acuerdo con la organización, en Medellín por cada tres mujeres que se operan para no tener hijos, hay un hombre que se ha practicado la vasectomía.



Seguido de Antioquia y su capital, los departamentos en los que más acuden los hombres por este método anticonceptivo son Caldas, Quindío, Risaralda, Norte de Santander y Santander.



No solo eso, Colombia con 3%, es el segundo país con la prevalencia más alta de vasectomía.



En cuanto a los hombres que se sometieron a este procedimiento el año pasado a través de Profamilia, la mayoría tenían entre 20 y 44 años.

Mitos

La creencia más común que hay en torno a la vasectomía es que afecta el desempeño sexual, lo que es totalmente falso, según Profamilia.



“Después de la vasectomía, el hombre sigue eyaculando normalmente, solo que no hay presencia de espermatozoides en el semen, así que no presentará cambios en su eyaculación en términos de cantidad ni apariencia. La vasectomía no afecta las relaciones sexuales, por el contrario, las hace más placenteras porque ya no hay temor a un embarazo no deseado. Tampoco genera impotencia sexual y mucho menos reducción del deseo”, afirmó la entidad.



De igual forma, aclararon que no se trata de un procedimiento complejo, sino que es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria y de fácil recuperación que no produce cicatrices.

Este procedimiento es recomendado para hombres que tienen la paternidad cumplida o definitivamente no quieren ser padres. Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Otro de los mitos, explicó Profamilia, es que genera alteraciones hormonales, lo que también fue negado. “La vasectomía no engorda, ni genera alteraciones hormonales. El proceso no interrumpe la producción natural de testosterona que pueda causar alteraciones en el peso de los pacientes”.



Y aunque la efectividad de este método casi llega al 100 por ciento, su efecto no es inmediato y se considera totalmente segura a partir de las 30 o 40 eyaculaciones posteriores al procedimiento, alrededor de tres meses después de la intervención.



“Eso quiere decir que durante este tiempo se deberán mantener relaciones sexuales utilizando otros métodos anticonceptivos”, explicó Profamilia.



Miguel, por su parte, aseguró que no ha tenido ningún efecto secundario tras someterse a la vasectomía y que sus actividades regulares las sigue realizando sin ningún problema,



“No tuve ninguna complicación, todo fue sencillo y rápido. Pude retomar rápidamente el ejercicio, el montar en bicicleta que es algo que me gusta mucho y mi vida sexual continuó sin problema”, afirmó el hombre.



¿Puede revertirse?, la entidad indicó que es posible, sin embargo, esto no garantiza el éxito.



“La reversión de vasectomía puede realizarse, aunque hayan pasado varios años desde la vasectomía original, pero, cuanto más tiempo haya pasado, menos probable será que la reversión tenga éxito. Por esta razón, la recomendación es que los hombres accedan a la vasectomía después de tomar una decisión informada sobre si no desean tener hijos o ya tienen los que esperaban”, aclaró la entidad.



