Preocupa desigualdad y la violencia de género en Medellín: Personería

En las comunas de Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Robledo, San Javier y Belén se incrementaron los casos de discriminación, desigualdad y violencia de género, según reveló la Personería de Medellín sobre la situación de derechos humanos del año 2020.



El informe, que fue dado a conocer en la mañana de este jueves, constató que las mujeres sufren la presencia continua de factores desencadenantes de vulneración de derechos, algunos como la pobreza y otros derivados de condiciones geoestratégicas como la presencia de grupos armados y dinámicas de criminalidad.



Con respecto a casos de embarazo adolescente en estas zonas de la ciudad, las cifras tampoco son alentadoras.



El número de casos es superior en la comuna 1 (Popular) con un 88,6% y en la comuna 3 (Manrique) con un 88,5% de nacidos vivos por cada mil mujeres entre los 15 y 19 años de edad.



“Por otra parte la incidencia de jefatura de hogar femenina es también un componente de la feminización de la pobreza, donde el 40,7% de la totalidad de los hogares en Medellín presentaban jefatura femenina; sin embargo, en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro (del alcalde Daniel Quintero) se explicó que la jefatura femenina presenta una cifra más alta que asciende al 49%, esto sin mencionar que en términos de ingresos las mujeres reciben 15% menos salario que un hombre”, detalló el informe de la Personería.



Aunque la violencia sexual e intrafamiliar contra mujeres cada vez es más visible a través de campañas, la impunidad es alarmante. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La crisis del covid-19 generó, además, efectos catalogados como nefastos para la vida de las mujeres, quienes expresaron las difíciles condiciones y el desmejoro de su calidad de vida en el marco de la pandemia. Ellas explicaron que los gastos familiares continúan día a día y a falta de no poder salir a la calle a vender sus productos se encontraban afectadas económicamente, como ocurrió con los toques de queda en 2020.



“De manera particular se pudo constatar como en el sector de las Independencias en la comuna 13 (San Javier), las mujeres expresan fuertes dificultades derivadas de la pandemia del covid-19, toda vez que muchas de las familias de la zona trabajan en la informalidad y con la crisis generada por la pandemia perdieron sus trabajos y con ello sus ingresos”, agregó el informe.



En temas de feminicidio en la ciudad se develó que, entre enero y septiembre del año 2020, el 73% de los casos no contaba con información suficiente para su clasificación y, en otros, los hechos excluían la causa del homicidio, los asuntos de género o las situaciones que vulneraban particularmente a las mujeres.



La edad de las víctimas de este flagelo a 2020, se estableció en un rango de edades entre los 18 y 24 años de edad.



Por otro lado y según datos de Derechos Humanos de la Personería de Medellín y el Observatorio de Violencias de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la violencia sexual presentó una disminución a corte 30 de octubre del año 2020, pues para el año 2019 se registraron 1.041 casos, de los cuales 880 fueron mujeres y 161 hombres. Entretanto, el año pasado fueron 486 casos en su totalidad.



Sin embargo, las mujeres representan el 86% de las víctimas de violencia sexual en la ciudad de Medellín.



MEDELLÍN

