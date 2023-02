Tras 6 horas de audiencia, la juez 39 Penal Municipal de Medellín suspendió la diligencia judicial en la que se decide la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, por presuntas irregularidades de dos contratos de Buen Comienzo y PAE.



(Le puede interesar: Los argumentos de la Fiscalía en caso contra secretaria de Educación de Medellín)



Dentro de las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó a Agudelo los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado en la modalidad de tentativa, interés indebido en la celebración de contratos y peculado agravado.

En el proceso también están vinculados Lina María Gil, ex directora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, quien hasta el 14 de febrero ejerció como representante legal de Colombia Avanza, corporación con la que se firmaron los contratos en marzo de 2020 y que hoy están bajo investigación del ente acusador.



El pasado lunes, 13 de febrero, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria contra los tres procesados y presentó sus pruebas y argumentos para sustentar la petición.



(Le puede interesar: Fiscalía pidió casa por cárcel contra secretaria de Educación de Medellín)



Vale la pena recordar que los delitos imputados se dividen en dos contratos. El primero es el 4600085185 de 2020 que se firmó el 3 de marzo por valor de 16.060 millones de pesos. Su objeto era la prestación de servicios para la atención de la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la modalidad entorno familiar del programa Buen Comienzo. Inicialmente, tuvo un plazo de 135 días, pero después se amplió en 105 días y tuvo una adición de 4.631 millones de pesos.



El segundo contrato, por el que se imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, es el 4600085448 de 2020 que se firmó el 20 de marzo y que tenía por objeto: "Suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la secretaría de Educación durante el periodo de calamidad para garantizar su seguridad alimentaria". Su valor fue por 7.168 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución de 30 días.

Facebook Twitter Linkedin

La audiencia inició a las 2:30 p.m. de este jueves, 16 de febrero. Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasó en la audiencia de este jueves?

En la continuación de la diligencia, la Procuradora delgada, Beatriz Mejía, respaldó la solicitud de prisión domiciliaria preventiva para el caso de Agudelo y Gil, en consideración a que actualmente son funcionarias en ejercicio de la alcaldía de Medellín, por lo cual se puede presentar algún riesgo de reiteración.



Para el caso de Gómez, pidió analizar una medida diferente, puesto que considera que la privativa de la liberta no es la correspondiente.



(Además: Por qué se repetirá la elección de Junta de la Cámara de Comercio de Medellín?)



Posterior a la intervención de la Procuraduría, intervino el abogado Daniel Ramírez, defensor de Henry Gómez.



Durante su exposición, que duró un poco más de dos horas, desvirtuó los argumentos de la defensa, especialmente, lo que tiene que ver con los sobrecostos del contrato.



Dijo el defensor que la metodología usada por la Fiscalía no es la adecuada puesto que tuvo en cuenta el Sistema de Información de Precios del Dane, que en su concepto, "no puede ser mecanismo de mercado para comparar los precios".



Asimismo, argumentó que la contratación directa de los contratos era un mecanismo idóneo para adquirir bienes y servicios relacionados con la primera infancia.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Por su parte, Mildred Hartmann, defensora de Lina María Gil, expuso que su representada no es abogada y que, por tanto, no desarrolló la parte jurídica de los estudios previos del contrato de Buen Comienzo. Este es uno de los argumentos claves de la Fiscalía para vincularla en el proceso.



Luego de 2 horas de intervención, la abogada Hartmann solicitó suspender la audiencia debido al agotamiento de las partes. La juez accedió a la petición y la diligencia continuará este viernes, 17 de febrero, a las 2:30 p.m.



Quien aún no interviene en la diligencia es Santiago Trespalacios, apoderado de la secretaria Agudelo. Se espera que lo haga este viernes.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com